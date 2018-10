“La gente empieza a desconfiar de la prensa y eso es peligroso”

La periodista y exdiputada nacional Norma Morandini fue una de las encargadas de analizar el papel de las mujeres en la transformación de la industria informativa, en un panel que se realizó ayer en la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.

El espacio para las periodistas en los medios, la escasez de firmas femeninas en las páginas de opinión, la lucha pendiente por la igualdad salarial y la importancia de tener tiempo para investigar fueron algunos de lo temas a los que se refirió en diálogo con El Tribuno.

En la actualidad, la mujer tiene más presencia en los medios...

La ventaja de tener años es que uno puede mirar en perspectiva. Se puede mirar de dónde uno viene. Cuando yo empecé en el periodismo las mujeres no firmábamos. Después salí al exilio y volví a las páginas de opinión del diario Clarín. Éramos dos y ahora somos muchas. A mí me gusta siempre enmarcar esto en la democracia.

Es la democracia la que legitima la igualdad y no hay ninguna razón para que las mujeres no estemos en las redacciones, como ha pasado en todas las áreas que se han feminizado, como la Justicia o la política.

Sin embargo, no tenemos muchas directoras de diarios. En el mundo hispano tenemos a Soledad Gallegos, directora de El País, y tenemos algunas editoras. Hay pocas mujeres en las páginas de opinión. Me contaba una colega que le dicen en el diario: “Sos la primera columnista política después de 140 años”. Siempre le digo que no piense en eso, porque imagine lo que es el peso de la responsabilidad por ser la primera después de 100 años.

¿Cuál es su experiencia en los medios?

Hay una paradoja. Cuando yo no podía firmar, no me parecía mal. Estaba naturalizado. Hoy hay más mujeres en los medios. Hay mujeres que tienen una gran visibilidad y, sin embargo, padecen algo que yo no tuve, que es la agresión a través de las redes sociales, que son agresiones sexuales y misóginas. Hay que tener mucha convicción para dedicarse a una actividad en la que se recibe anónimamente tanto insulto.

Cambiaron los tiempos y formas de escritura...

Durante este encuentro, me gustaría que podamos opinar como mujeres. Esta asamblea habla del impacto que ha tenido la irrupción digital en la prensa y creo que tenemos que siempre recordar que la función de los periodistas es garantizar el derecho de la sociedad a ser informada.

Es importante que también advirtamos a la ciudadanía, no confundir comunicación con periodismo. El derecho a expresarnos, con un instrumento como las redes, ha democratizado la opinión y la expresión. Sin embargo, los periodistas tenemos que seguir indagando sobre la verdad.

Debemos creer que existen los hechos y la verdad. Hay que saber indagarlos. Tenemos que no ser perezosos. Esto se lo digo a las empresas: Tienen que dar tiempo a los periodistas para que puedan investigar. Para que no caigamos en la tentación de tomar de las redes manifestaciones o hechos como si fueran información, que después nos damos cuenta que es mentirosa. La prensa siempre ha estado amenazada por el poder, la censura y por los estados de la opinión pública. Hoy estamos en un momento peligroso, porque la gente empieza a desconfiar de la prensa. Y cuando se desconfía de la prensa se desconfía de la democracia.



¿Habrá en la próxima década más mujeres en los espacios de poder y decisión?

Hay una pregunta que tendríamos que hacernos entre nosotras. “¿Nos interesa el poder?”. A mí personalmente no me interesa, pero sí quiero tener opinión. El poder de la opinión, si es que hay un poder en eso. No quiero ser desvalorizada.

Investigué quiénes eran las panelistas que iban a compartir la mesa conmigo. No vienen del área del periodismo. Vienen del área gerencial. Cuando puse sus nombres, del New York Times apareció con quién estaba casada una de ellas o una noticia de su casamiento. Cuando puse el nombre de su marido, no aparecía con quién se había casado. Es importante casarse, por supuesto, pero ¿por qué en el caso de una mujer se pone primero y para un hombre ni siquiera se registra?

A mí me importan los cambios culturales en serio, profundos. Que no seamos medidas con valores diferentes, que se nos mida porque somos personas y tenemos los mismos derechos.

En ese sentido las mujeres vamos a tener que debatir mucho entre nosotras. A mí no me gusta que a las periodistas en la televisión sigan con una estética de vedette, si lo que importa es la información, no la periodista, si es agraciada o se viste de manera atractiva.

La lucha por el salario igualitario, es un tema pendiente...

Hay que seguir peleando. Es un derecho, las leyes ya garantizan esos derechos. Ahora las mujeres debemos lograr que se cumplan.