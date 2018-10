La China Suárez hizo un fuerte comentario sobre el crimen de Sheila y la defenestraron

La actriz no pudo contener la bronca y el dolor que le generó escuchar los detalles del caso y se despachó en las redes con una frase políticamente incorrecta que le valió muchas críticas. Ella, sin embargo, no se echó para atrás.

No es la única persona que sintió estupor, indignación e impotencia al conocer los pormenores del crimen de esta nena de 10 años. El problema fue que, guiada por esas emociones, decidió expresarse en las redes de manera directa y sin ningún tipo de filtro tocando un tema que suele generar muchísima controversia: el de la pena de muerte.

"Qué lindo el día en que a los violadores/ acosadores, que se animen a tocar a un niñx, los cuelguen bien colgados de los huevos. Mal nacidos, monstruos. ¿Hasta cuando? # Sheilaqepd", disparó. Obviamente, el mensaje desató un fuerte debate que dividió las aguas: hubo quienes hicieron referencia a los Derechos Humanos, otros que recordaban que 'para eso está la cárcel' y otros tantos que le pegaban por su 'brutalidad'. Sin embargo, también hubo quienes apoyaron su pensamiento sin dudar un instante.

Pero más allá del rechazo o aceptación que pudo lograr, la China se mantuvo en su postura: "No importa lo que me digan. Son monstruos. Y NO tienen arreglo ni solución".

