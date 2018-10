En Gimnasia y Tiro habrá crédito para los vencidos

Gimnasia y Tiro tiene mucho por ganar, por jugársela, por recuperar y también tiene mucho por perder, cuando reciba mañana a Chaco For Ever, a las 20, en el Gigante del Norte, en un encuentro que de algún modo será una bisagra para sus aspiraciones mayúsculas de clasificación a la próxima instancia, esa meta que se fijaron la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores de terminar entre los primeros cuatro de la zona en el final de la etapa.

El albo necesitará mañana ante su gente recuperar ese posicionamiento que lo mantenía hasta hace 72 horas como virtual clasificado en la dura y pareja zona 4, donde a excepción del cómodo líder Boca Unidos, el resto parecer ser un pelotón de obreros donde abunda la paridad, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y donde solo cinco puntos separan a siete equipos.

Antes de la derrota ante Boca Unidos, el albo estaba tercero, y con la disputa desdoblada del resto de la fecha, más algunos partidos pendientes, el equipo de Víctor Riggio quedó relegado al sexto lugar, superando apenas por una pequeña diferencia de gol a Zapla y un punto arriba de Juventud, hoy el penúltimo del grupo en esta relativa y fluctuante tabla.

Y lo que hace aún más trascendente el choque de esta noche en la Vicente López con los chaqueños es que Gimnasia se enfrentará justo al equipo que viene de sobrepasarlo por un punto en esa carrera tras ponerse al día, por lo que se debatirá una parte importante del futuro con un rival directo. Y cinco días más tarde el albo volverá a toparse en casa con otro rival directo, Crucero del Norte, hoy el único escolta del xeneize correntino.

Para mañana Riggio les dará el crédito de confianza a los derrotados en Corrientes, pese a que otros jugadores piden pista con su recuperación por lesiones, por lo que Matías Rosso seguiría ocupando el lugar de puntero izquierdo.



Lo que le queda al albo

Tras los dos partidos al hilo de local (For Ever y Crucero), visitará a San Jorge (3/11); recibirá a Juventud (7/11); visitará a Sarmiento (11/11); recibe a Zapla (18/11); visita a San Martín en Formosa (24); será local de Boca Unidos (2/12) y visitante de For Ever (9/12).