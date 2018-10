Ronaldo vuelve a Manchester en una nueva semana de Champions

Cristiano Ronaldo regresará mañana a Old Trafford, el estadio que dejó hace casi una década para convertirse en una leyenda que suma cinco Balones de Oro, en el duelo entre Mánchester United y Juventus (comenzará a las 16, hora argentina), en el duelo estelar de la tercera jornada de la Champions.

En lo deportivo, Ronaldo marcó un gol y dejó una buena actuación ante el Génova el fin de semana. Pero pesa sobre el futbolista la apertura hace tres semanas de una investigación por parte de la policía de Las Vegas tras las acusaciones de violación presentadas por Kathryn Mayorga.

Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando el atacante jugaba todavía en el United, justo antes de fichar por el Real Madrid. Había pasado un año desde que ganara su primera Liga de Champions, trampolín para su primer Balón de Oro.

Tras unas primeras semanas de aclimatación, parece que la estrella portuguesa se ha acoplado a la Juventus. El domingo el diario deportivo Tuttosport tituló: Ronaldo, los tienes que despertar.

La Juventus, que lidera la llave H con dos victorias, no podrá contar en Manchester con el delantero croata Mario Mandzukic, fuera de la convocatoria, por problemas en un tobillo, según la prensa italiana.

En el United, que parece tomar aire tras un inicio caótico - viene de empatar 2-2 ante el Chelsea-, no jugará el chileno Alexis Sánchez.

Lopetegui, entre las cuerdas

El Real Madrid, vigente triple campeón de la competencia, se enfrenta al Viktoria Plzen en el Santiago Bernabéu bajo presión y con su técnico, Julen Lopetegui, en la picota, tras acumular cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

“Estoy aquí vestido y lógicamente, si es así, seré el entrenador, no tengo ninguna duda”, dijo Lopetegui en rueda de prensa.

La presión se ha intensificado sobre el técnico blanco hasta el punto de que la prensa española especula con la posibilidad de que no llegue en el banquillo al clásico ante el Barcelona del domingo.

En el otro partido de la llave G, la Roma recibirá al CSKA Moscú, flamante vencedor (1-0) ante el Real Madrid en la última jornada.

Otro gigante en horas bajas, el Bayern Múnich, se desplaza a Atenas para visitar al AEK, después de un mes que saldó con cuatro derrotas en cuatro salidas, además de un empate 1-1 ante el Ajax en casa en la Champions. El equipo holandés recibe al Benfica en el otro partido de la llave E.

Líder de una disputada Premier League, el Manchester City visitará al Shakhtar Donetsk, en un grupo F que lidera con 4 puntos el Lyon, que visita al Hoffenheim.

Todos los partidos del martes con hora y TV

Grupo E.

AEK Atenas - Bayern Múnich, a las 13.55 (ESPN)

Ajax - Benfica, a las 16 (ESPN)

Posiciones: Ajax 4, Bayern 4, Benfica 3 y AEK 0.

Grupo F

Hoffenheim - Lyon, a las 16 (Fox Sports 3)

Shakhtar Donetsk - Manchester City, a las 16 (Fox Sports 2)

Posiciones: Lyon 4, City 3, Shakhtar 2 y Hoffenheim 1

Grupo G

Roma - CSKA Moscú, a las 16 (ESPN+)

Real Madrid - Viktoria Plzen, a las 16 (ESPN)

Posiciones: CSKA Moscú 4, Real Madrid 3, Roma 3 y Viktoria Pilsen 1

Grupo H

Young Boys - Valencia, a las 14 (Fox Sport 2)

Manchester United - Juventus (Fox Sports)

Posiciones: Juventus 6, Manchestar United 4, Valencia 1 y Young Boys 0