Centurión, tras la derrota de Racing: “No nos puede pasar esto”

Racing sigue siendo líder y controlando la situación en la vanguardia de la tabla de posiciones de la Superliga, transcurridas nueve fechas. Sin embargo, un freno y una marcha menos en las dos últimas paradas le hicieron perder cinco puntos clave en dos partidos, que de haberlos ganado le hubiera significado a la academia una diferencia cómoda y holgada y se habría despegado mucho más del resto.

La derrota ante uno de los equipos más irregulares del campeonato, San Martín de Tucumán, que pelea el descenso y que encima tuvo su primera alegría en el torneo de Primera División, nada menos que ante el puntero, predispuso a los mismos futbolistas del cuadro de Avellaneda. Y Ricardo Centurión, la siempre controvertida figura racinguista, se refirió a esta impotencia del equipo con un tono crítico.

“Creo que hasta el 1 a 0 habíamos hecho un buen planteo. Ahora estamos muy calientes, tenemos que bajar los decibeles para pensar bien qué nos pasa. No encuentro una explicación ahora. En la semana tenemos que pensar y trabajar mucho para saber qué es lo que pasa cuando encontramos un resultado positivo”, expresó Centurión, para luego insistir con la exacerbación de sus emociones:

“Estamos muy calientes, no nos puede pasar esto, pero bueno, sabemos y somos conscientes que tenemos que trabajar mucho más. San Martín es un equipo aguerrido, con actitud. Buscó por ese lado, nos distrajimos un minuto y ellos encontraron la diferencia. Esta derrota duele mucho, no soy de mirar la tabla hasta la último, pero seguramente tenemos una diferencia mínima y vamos a seguir trabajando”, expresó “Ricky”, quien fue el autor del centro que terminó en la cabeza de Solari en el primer gol del puntero del torneo, que tiró un par de lujos durante el partido en La Ciudadela, pero que no pudo hacer nada ante un juego apático en lo colectivo del líder de la Superliga.

“Nos vamos muy dolidos a casa, esto sirve para aprender porque la derrota también vale. No encuentro mucha explicación ahora, seguramente en la semana lo veré mejor”, cerró.