Denuncian brutalidad policial a la salida de un baile en Cafayate

En la mañana de ayer dos jóvenes residentes en la localidad de Cafayate denunciaron en la fiscalía penal con jurisdicción una serie de vejámenes y excesos policiales que aseguran sufrieron en la comisaría del pueblo.

Los denunciantes Mariana Cruz (25) y Héctor Cruz, ambos residentes en ese pueblo vitivinícola aseguraron, a El Tribuno que tuvieron que recurrir a una fiscalía penal porque en la misma comisaría donde habían sido torturados su personal se negaba a tomar la queja penal.

Mariana Cruz dijo que la violencia sufrida no tiene asidero legal ya que al momento de ser privados de su libertad no estaban cometiendo delito alguno, y si en el caso molestaba a alguien su presencia en las afueras de un boliche bailable no es suficiente razón para las torturas de parte de una fuerza de seguridad perteneciente al Estado.

Los golpes sufridos por Héctor Cruz.

La mujer, visiblemente contrariada en sus derechos, manifestó que además de tenerlos detenidos a ella, a su esposo, y a dos personas más durante seis horas, les hicieron firmar un acta donde testigos que nunca estuvieron en el lugar aseguran cosas que jamás ocurrieron, es decir que el acta que nos obligaron a firmar era un instrumento público fraguado.

"Tuvimos que recurrir a un abogado para que nos asesore y poder poner la denuncia correspondiente contra personas que nunca quisieron identificarse dentro de la comisaría de Cafayate, pues todos a la hora de golpear se despojaron de sus identificaciones y de sus jinetas".

Mariana dijo además que la peor parte se la llevó sus esposo, a quien golpearon con saña y le hicieron el submarino seco hasta casi asfixiarlo.

"Lo peor -dijo- es que a la hora de detenernos no nos hicieron el control médico que supuestamente garantiza el protocolo policial, pero luego de la paliza tampoco se nos dio lugar a un médico para atender nuestras lesiones.

"La verdad, no sabemos si acaso figuramos en las actas de detenidos, porque sospechamos que nos tuvieron NN durante todo ese tiempo", dijo la denunciante.

El caso

Mariana y Héctor Cruz relataron anoche que en la madrugada del domingo estaban junto a otras dos personas en las afueras del boliche que se encuentra ubicado en cercanías del mercado de Cafayate,

Mariana dijo que no tiene problemas en reconocer que estaba tomando de un vaso de cerveza frente al boliche y que eran más o menos las 5.30 de la madrugada.

La mujer dijo que era hora de cierre y que en esos momentos llegaron dos patrulleros e inmediatamente unos cinco uniformados y una sola mujer policías los avanzaron.

"Nunca pensé que nos iban a detener.

Nos tiraron al piso y nos golpearon hasta que nos hicieron ascender a los móviles de la policía.

Lo lamentable es que a mi marido lo llevaban a los golpes en el patrullero y en mi caso el policía que me custodiaba me apretaba los pechos no sé para que, solo por el placer de hacerme doler.

Nos bajaron como animales y adentro de la comisaría comenzaron a golpear a mi marido, Héctor Cruz.

El cabello cortado a cuchillazos.



Nadie nos dijo nunca por qué nos detuvieron.

Tan vez fue porque estábamos tomando una cerveza, no lo sabemos, pero no creo que ese sea motivo para tamaña paliza".

La mujer dijo que en todo momento quiso denunciar lo que había vivido, pero que le decían hasta el cansancio que en esa comisaría no podían denunciar nada.

Luego, Mariana Cruz agregó: "Había un chico detenido cuando un policía me tiró al piso frente al calabozo. Yo estaba llorando y con una sola mano me levantó de los cabellos como en las películas de Pedro Picapiedras y me arrastró hasta la celda.

El chico que se llama Jairo le dijo al policía "no le hagas eso, mirá que soy testigo', e inmediatamente me soltó, lo enfrentó al reo y le dijo "¿testigo de que?' y el muchacho se calló de inmediato".

Lo peor fue ver que Héctor Cruz "pidió sus zapatillas porque estaba tirado en la celda y un policía se las fue pateando hasta dejarla lejos del alcance de sus manos. Héctor se arrastró, sacó medio cuerpo afuera para tomar sus zapatillas y entonces le cerraron la puerta apretando su torso con la puerta hasta casi desmayarlo.

No, no hay derecho, aunque estamos pobres fuimos a conseguir dinero para pagar un abogado para poder poner una denuncia.

Imagínese pagar a un profesional para poder exponer una queja formal a la Justicia, que debiera ser inmediata y gratuita.

Eso lo hicimos el domingo a las 19 y ayer lunes la rubricó mi esposo Héctor Cruz en la fiscalía penal de Cafayate.

Es muy difícil relatar todo esto.

Es impensado los tormentos que nos aplicaron y que nadie nos explicó el motivo.

Para terminar deben saber que seis horas después, otro personal policial nos dio la libertad pero no obligó a firmar una carta redactada por ellos que contenía un sinfín de mentiras, supuestamente legitimadas por testigos inexistentes", finalizó.