Periodista fue agredido por un concejal y el esposo de la intendenta

Paradojas. Desde el viernes pasado hasta ayer Salta fue sede de una nueva Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa. En medio de tan prestigioso marco, el sábado por la noche Dante Liendro, periodista de Coronel Moldes, fue objeto de violentas amenazas y golpes físicos por parte de Raúl Peterson, esposo de la actual intendenta de Coronel Moldes, la licenciada Rita Carreras. "Es muy grave lo que hizo, atentó contra los derechos a la libertad de expresión y de prensa", le dijo a El Tribuno el comunicador moldeño.

Según quedó registrado en la denuncia que el periodista radicó en la comisaría local, el hecho ocurrió en medio de los festejos por el Día de la Madre en la plaza central de Moldes, el sábado por la noche, celebración organizada por la comuna de ese lugar. "Estaba en los festejos junto a mi familia y como trabajo en medios locales -Radio 10, TV 10, FM 93.1 y FM Urbana- decido captar algunas imágenes para tener material. Pasaron algunos minutos y se me acercó el marido de la intendenta, Raúl Peterson, junto con el concejal Nahuel Palomino. Casi en el oído me dijo -Peterson- "más vale que el lunes no hables cagada porque si no te voy a hacer cagar'", le contó a este medio el damnificado.

Lo único que atinó a hacer -según el periodista- fue levantar una de sus manos para pedir "explicación", momento en que "el concejal Palomino me agarró las dos manos, yo le dije que me soltara y después de unos segundos lo hizo. Activé mi celular e insistí porque quería explicaciones de por qué las graves amenazas, Peterson hizo el amague de retirarse y volvió lanzándome varios golpes de puño, algunos llegaron a rozarme la cara. Trastabillé y caí encima de una menor golpeándole el hombro y rompiendo su celular, también empujé sin querer a mi hermana". Frente al violento hecho los anteojos de Dante Liendro volaron por los aires; al igual que su familia, la gente que disfrutaba de la fiesta se sorprendió por lo sucedido en la plaza de Coronel Moldes cerca de la medianoche del sábado.

El motivo

"Hace muchos años que me dedico a informar lo que nos pasa en nuestra sociedad, en este caso en Coronel Moldes y sus alrededores, siempre lo hice con mucho respeto y es la primera vez que me pasa algo así", apuntó Liendro. Al ser consultado si existe algún tipo de resquemor entre los agresores y él o su familia, el comunicador negó haber tenido algún tipo de inconvenientes con Peterson. "En todos los años que llevo informando nunca lo mencioné".

Para el periodista, el motivo de las amenazas y las agresiones tiene que ver con su rol de comunicador, su trabajo de informar. "Han pasado varios intendentes desde que me dedico al periodismo y es la primera vez que me agreden de esa forma. Cuando se hacen mal las cosas las digo y critico con fundamento, siempre en el marco del respeto como tiene que ser. Y cuando se hacen bien también las digo", dijo, y agregó que la "sorprendió mucho, la gente aquí me conoce y sabe qué tipo de persona y laburante soy, jamás tuve un problema con nadie".

Después de denunciar a Peterson y el concejal Palomino por amenazas, Liendro estuvo ayer en el Concejo Deliberante "para hacer mi descargo y el resto de los concejales pueda actuar en consecuencia. Estamos hablando de un legislador que debería dar el ejemplo, no comportarse de esa forma". Por su parte, el esposo de la intendenta radicó una contradenuncia contra el periodista y su esposa, "la acusan de violencia de género porque dicen que lo quiso rasguñar. Increíble", sentenció Liendro.