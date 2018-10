Por la crisis, cayó el 70% la venta de vuelos chárter para el verano

La última devaluación que sufrió la economía argentina y que ubicó al dólar en torno a los 40 pesos afectó numerosas áreas de la economía. Al aparato productivo que viene mostrando síntomas de retracción y recesión se empiezan a sumar las actividades económicas estacionales.

En esta línea, el turismo argentino en general se prepara para una temporada de verano mucho más receptiva que emisiva y, en este marco, en Salta se experimenta una sensible caída de la demanda de paquetes al exterior.

Andes Líneas Aéreas, empresa de capitales netamente nacionales, vio caer en un 70 por ciento la demanda de los vuelos chárter a destinos del Caribe y el litoral brasileño, uno de los fuertes de la compañía, para la próxima temporada de verano.

"Andes se ha perjudicado mucho con el nuevo tipo de cambio porque todos los insumos que tenemos, combustible, repuestos y leasing de los aviones, los tenemos en dólares", explicó a El Tribuno el gerente regional de la empresa aérea, Rafael Cornejo Solá, quien agregó que esta situación "fue un cimbronazo muy fuerte para la empresa".

"De todas maneras -aseguró- estamos confiados en que las cosas se van a acomodar, buscamos la opción para seguir siendo rentables operativamente, e hicimos los cambios necesarios para seguir operando y volando, sobre todo con seguridad, que es lo más importante".

El reacomodamiento al que hace referencia el gerente de la empresa tiene que ver con la cancelación de una de las tres frecuencias diarias entre Salta y Buenos Aires con escala en Tucumán.

"Lo que se levanta es el vuelo del mediodía Aeroparque - Tucumán - Salta y Salta - Tucumán - Aeroparque", detalló Cornejo Solá y aclaró que "es lo único que se va a modificar".

Para dejar en claro que "Andes no se va de Salta", Cornejo Solá insistió en que "ese era el tercer vuelo que teníamos y se ha reprogramado por cuestiones operativas de la empresa".

Con la cancelación del servicio del mediodía, Andes seguirá ofreciendo dos frecuencias diarias entre Salta y Buenos Aires: por la mañana y por la tarde-noche. "En el resto de los vuelos a Jujuy, Mendoza, etcétera, no habrá cambios", completó.

Esta decisión "tiene que ver con una reprogramación de la empresa acomodándonos a esta nueva situación económica del país. Teníamos previsto para este momento un dólar a 22 pesos y hoy el dólar está cerca de los 40, y eso nos afecta notablemente en toda la operatividad de la empresa", dijo el gerente de Andes.

Finalmente, Cornejo Solá confirmó que para la reprogramación, que empezará a regir desde el 3 de noviembre, "no se ajustó personal".

"Para nosotros es una obligación mantener el personal, por eso buscamos opciones y decidimos optimizar los vuelos", concluyó.

“Competencia desleal”

El gerente regional de Andes, Rafael Cornejo Solá, señaló que la empresa “hizo una inversión muy grande y triplicó la cantidad de personal, incorporó cuatro aviones nuevos, fue una expansión muy importante”.

Pero hoy “la ecuación financiera de las líneas aéreas es muy fina y no hay márgenes de pérdidas para nada”, aseguró.

Cornejo Solá reveló que “el año pasado crecimos mucho y la idea era seguir así, pero la coyuntura nos obliga a ser más cautos, con el agravante de que no tenemos la opción de Aerolíneas Argentinas” de recibir subsidios del Estado. “Para nosotros esa opción no está disponible”, dijo.

Además denunció que las Low Cost, “de alguna manera, son competencia desleal porque tienen privilegios que no los tenemos nosotros que hace 18 años que estamos en el mercado con financiamiento propio, porque detrás nuestro no hay ningún fondo de inversión, ninguna multinacional, nada”.