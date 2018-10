Rodrigo de la Serna se suma a La Casa de Papel

Luego de algunos años de ausencia en la pantalla chica, en mayo, Rodrigo de la Serna volvió a la televisión de la mano de El Lobista, la serie de eltrece. Concluido ese proyecto, el actor continuó con otra de sus pasiones, la música.

Sin embargo, una tentadora propuesta laboral hará que el talentoso actor arme las valijas y vuele con destino a España en 2019, para integrar las próximas temporadas de La Casa de Papel, la exitosa serie española que fue furor en la Argentina.

"Es muy probable que el año que viene me vaya a España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto", le dijo Rodrigo a Cineargentino.net, confirmando la interesante propuesta.

Ampliando la noticia, el actor agregó: "Estoy contento porque es una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí".

En el plano personal, De la Serna está esperando su segundo hijo, esta vez junto a Ludmila Romero, joven que está cursando el sexto mes y medio de embarazo. Rodrigo ya es papá de Miranda (17), fruto de su relación pasada con la actriz Érica Rivas.

Ciudad Magazine