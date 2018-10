Vigilia de los movimientos sociales en rechazo al proyecto de Presupuesto 2019

Militantes de movimientos sociales montaron hoy ollas populares y una vigilia frente al Congreso en rechazo al proyecto de Presupuesto que será debatido mañana, para cuando está prevista una multitudinaria movilización y protesta a la que sumarán numerosos sindicatos y organizaciones.

Los militantes del Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores e la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras, instalaron carpas en el lugar y planeaban permanecer allí durante toda la noche en repudio al proyecto oficial de "ajuste" en las cuentas públicas, que apunta a cumplir con las metas acordadas con el FMI.

Miles de personas, en su mayoría provenientes del conurbano bonaerense, se concentraron en el cruce de las avenidas Callao y Rivadavia, en tanto que Hipólito Yrigoyen también tuvo que ser cortada al tránsito a causa del acampe.

"Luchamos contra el Presupuesto de Macri y del FMI", decía una de las banderas principales que los manifestantes colgaron en el vallado ubicado frente al Parlamento nacional, en cuyas cercanías permanecían estacionados los vehículos -camionetas, colectivos- con los que se habían movilizado.

Mientras transcurría la tarde y custodiados a la distancia por efectivos de la Policía de la Ciudad, los militantes se entretuvieron jugando a las cartas, al fútbol en la calle y con otras actividades de las que pudieron participar incluso niños, dado que varias familias se trasladaron a la protesta con sus hijos.

Cerca del mediodía los manifestantes marcharon desde la Avenida de Mayo y Saénz Peña a las puertas del Congreso, donde presentaron además un proyecto de Emergencia Alimentaria que vienen reclamando desde hace tiempo para asistir a los sectores sociales más vulnerables.

"No puede ser que se destinen más recursos a pagar la deuda externa que a solucionar los problemas de la gente que no tiene para comer. Por eso le solicitamos al presidente de la Comisión de Presupuesto que escuche a los movimientos populares", expresó el diputado Leonardo Grosso tras la presentación.

Este miércoles a las 11, en tanto, tendrá lugar una importante movilización desde la Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio hacia el Congreso bajo las consignas: "No al Presupuesto. Basta de hambre y exclusión".

Ya confirmaron que participarán los sindicatos de las tres CTA y los de la Corriente Federal, entre ellos la Asociación Bancaria (AB), que dirige Sergio Palazzo, y los gremios docentes, en el marco de un paro nacional de actividades, además de intendentes peronistas del conurbano bonaerense.

También se movilizarán los empleados agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por lo que se verá afectada la atención en hospitales y servicios públicos.

Los intendentes intentarán ingresar

Los intendentes del conurbano, en tanto, volverán a las puertas del Congreso "para pedirle a la Cámara de Diputados que no trate el presupuesto nacional por el descomunal ajuste que el Gobierno neoliberal le impone al pueblo trabajador", anticiparon.

El intendente de Ituzaingo, Alberto Descalzo, adelantó en un comunicado que intentarán ingresar a la Cámara baja una delegación de jefes comunales en bloque que además integrarán sus pares de La Matanza, Verónica Magario; de Merlo, Gustavo Menendez; de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; y de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, entre otros.

"El Gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri impone un ajuste descomunal a la clase media y a los trabajadores y esto los representantes del pueblo no pueden permitirlo", dijo Descalzo.

Y recordó que ya "el fin de semana los intendentes peronistas del conurbano en bloque le pidieron por nota a los diputados que rechacen el presupuesto del Gobierno y le pidieron a Macri que les devuelva toda la plata que le sacaron a los jefes comunales, como la del Fondo Sojero".

"El gobierno provincial y el nacional tienen la misma intención de desfinanciar los municipios. Lo hicieron en seguridad, en educación, con el Fondo Sojero y ahora lo quieren consolidar en en el Presupuesto, por eso le pedimos a los diputados y diputadas que no lo voten", finalizó.