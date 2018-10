Relato en primera persona de un caso de robo de identidad

Ricardo Clemente Moyano, supuesto benefactor de un programa denominado Salta Trabaja, relató a El Tribuno la odisea que le tocó vivir luego de enterarse que había sido víctima del robo de identidad.

"Hace dos semanas me enteré del caso por medio de un periodista, Miguel Padilla, ya que él me conocía y sabía que yo jamás había trabajado en la Municipalidad. Entonces, para despejar la duda, Padilla me mostró los recibos, en los cuales figuraba como que yo trabajaba allí desde noviembre del año 2016 y supuestamente hasta octubre de 2017, cuando hace 7 años que trabajo en El Palacio de las Golosinas".

"Allí fue cuando pude constatar que en los recibos figuraba mi nombre, mi DNI, y hasta firmas falsas, con distintas letras, ninguna mía. Me usurparon la identidad", relató.

El damnificado aseguró que jamás había dejado ni siquiera un CV en la Municipalidad".

"Es más, había una fotocopia de mi viejo DNI (libreta verde). Tampoco entiendo cómo accedieron a esa documentación para hacer la fotocopia que estaba junto a los recibos", expresó Moyano.

El hombre explicó que "realicé la denuncia correspondiente para que se sacara mi nombre, ya que yo no cobré jamás ese dinero. Yo soy un laburante y si bien es una ayuda social, no es mía ni para mí. Gracias a Dios tengo trabajo desde hace 7 años", volvió a decir.

"Luego de mi denuncia salió en todas las redes sociales el secretario de Gobierno, Javier Mónico, por quien me sentí injuriado, ya que desacreditó todo lo que yo había dicho y aseguró que si mi documentación estaba allí, era porque yo había trabajado allí", relató Moyano.

Y agregó que "lo que más me afectó fue que vino un periodista de Metán, un tal Alejandro Asis, que gratuitamente se metió con mi vida privada, la cual nada tiene que ver con este tema. Acá lo puntual es que usurparon mi identidad".

Ahora, lo que pretendo es que Mónico o el intendente Gustavo Solís me den una respuesta. Además, mi familia se vio involucrada y por otra parte sé que no soy el único damnificado. Yo denuncié el hecho porque soy inocente y no tengo nada que ocultar".

Concejo Deliberante

Respecto a la institución, Moyano dijo que "espero que el Concejo Deliberante pida los informes pertinentes, ya que tengo entendido que son alrededor de 550 personas en una nómina con casos similares. Entonces, por lo menos quiero saber en qué sector me desempeñaba yo, según la Municipalidad, ya que es la única manera de llegar a la verdad. Todo está muy claro y es muy fácil de averiguar. Ahora, si lo quieren hacer complicado y dan vueltas, es por algo. ¿Quién se supone que controla eso?".

El damnificado aseguró que irá hasta las últimas consecuencias junto a su abogado para limpiar su nombre.

A raíz de todo lo sucedido, el lunes se reunieron los concejales con el secretario de Gobierno Mónico para aclarar la engorrosa situación.

Si bien no dejaron acceder a la prensa, El Tribuno esperó la finalización de la reunión y allí Mónico declaró: "Fui invitado para explicar una denuncia radicada en la Fiscalía relacionada con el caso de Moyano. El señor manifiesta que tomó conocimiento de que en la Municipalidad se encuentra o existió en su momento un programa denominado Salta Solidaria, Salta Trabaja, a su nombre y que nunca recibió dinero de dicho programa ni ningún tipo de subsidio municipal. El se enteró que había recibos que nunca firmó ni recibió, por lo que nosotros en la Municipalidad, al tomar conocimiento del caso, iniciamos una investigación interna".

"Nosotros, al realizar la investigación interna, surge que Moyano efectivamente figuraba en la nómina de Salta Solidaria entre los meses de noviembre de 2016 hasta diciembre del 2017, o sea por el período de un año, con un monto en un principio de $1.800, por lo que se inició la investigación para ver quién era entonces el que percibía el dinero a su nombre. Y logramos saber mediante las planillas quién fue el que cobró y retiraba este dinero", agregó el funcionario.

"Esto, por supuesto, fue certificado en una escribanía y toda la documentación fue aportada a la Fiscalía. Por su parte, el intendente Solís ordenó un sumario administrativo, se contrató a un auditor externo y se encomendó también al asesor legal que apoye esa investigación y se dispuso que las áreas que puedan tener participación en estas operatorias, manejo de los planes y el pago de los mismos, estén a disposición de la investigación", dijo.

"El intendente también radicó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue la situación porque considera que la comuna también fue damnificada por el accionar de quien ha utilizado de manera fraudulenta la identidad del señor Moyano", afirmó.

"También pusimos en conocimiento de los ediles las investigaciones en curso y la documentación enviada a la Fiscalía. Quiero destacar que la misma ha pedido no tan solo la información puntual del caso Moyano, sino toda la información de todos los programas de los períodos 2016 a 2018, de cada empleado incluido, de cada área, legajo, procedimiento de pagos, y todo lo necesario para que no quede ninguna duda", dijo Mónico.

"En estos programas existen recibos que tienen triplicado, uno tiene el beneficiario que, entiendo, es el que ha sido aportado a la Justicia, los otros dos recibos están en la Municipalidad, en donde se lee la firma que correspondería a Moyano, pero él afirma que no los firmó. Entonces nuestro procedimiento interno nos dice que Tesorería entregó ese dinero a una persona para que le pague a Moyano. Nosotros estamos tratando de determinar de quién es la firma que figura", detalló el funcionario.

Un proceso engorroso

"Tesorería firmaba recibos y por otro lado una planilla. Es una operatoria en la que por ejemplo 20 personas, a las cuales el tesorero le entregaba los valores a un empleado municipal para que ese empleado, a modo de gestor, le reparta a los beneficiarios. Ya está claro quién retiró de Tesorería esos importes. Pero no podemos decirlo hasta tanto no existan las pruebas suficientes que confirmen que es la persona", explicó Mónico.

"Por otro lado, entendemos que esta maniobra perjudicó al señor Moyano. Entiendo que el señor Moyano se puede sentir afectado y caratular a esto como operación política, ya que por ahí algún medio responsabilizó al intendente de que se habría enriquecido con una suma de $37.000.000".

Finalmente Mónico dijo que "estamos hablando de una investigación de triple esfera: por un lado la investigación que realiza la Fiscalía de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, con la doctora Poma de Metán, en donde también interviene la fiscalía especializada de Delitos Económicos de la Provincia, y por otro la investigación interna de la Municipalidad para determinar cuáles son los responsables y los procedimientos a seguir. Y también estuvo presente la Auditoría de la Provincia.

Amplio interrogatorio

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Luciano Elvira, expresó a El Tribuno que “se le pidió explicaciones al Ejecutivo. Mónico dio las explicaciones del caso y fue sometido a un interrogatorio por parte de los concejales. El miércoles esto sigue en la sesión. Queremos llevarle tranquilidad a la comunidad que se va a llamar a todos lo involucrados y se va a seguir investigando hasta las últimas consecuencias”.

A su turno, la concejala Valeria Orozco manifestó que “no obtuvimos ninguna respuesta clara. Si bien Mónico asumió la estafa a Moyano y a Méndez, otra de las damnificadas, tenemos en claro que auditores de Tucumán están realizando una auditoría externa, pero son gente que trabaja para ellos, lo cual, éticamente, no corresponde. Además, no se nos brindó la lista de quiénes más recibían estos planes”.