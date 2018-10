Preocupados: las casas están listas y no hay fecha de entrega

Numerosas familias están preocupadas por la entrega de sus viviendas, puesto que no hay fecha, y el contrato de los alquileres vence el mes venidero. Son algunos de los beneficiarios de las 66 viviendas de la zona norte, adjudicatarios de estas casas sorteadas en agosto pasado entre 660 postulantes habilitados.

Varios de estos casos están al borde de desalojo, y en otros, con caducidad de contratos de alquiler. "A mí no me quieren renovar por dos meses. Es por un año como mínimo. Pido que me aguanten, porque pronto van a entregar las viviendas, pero como no hay fecha estimativa, el dueño de la vivienda que alquilamos quiere que se la entreguemos porque la está ofreciendo. Caso contrario que le firmemos el contrato por el año", contó Esther, quien junto a su marido y sus dos hijos, son de las tantas familias desesperadas por la entrega de estas viviendas.

Sucede que en Rosario de Lerma hay un antecedente que los vecinos debieron esperar alrededor de un año por sus casas adjudicadas. Otras viven en casas prestadas o con familiares.

Todos esperan el fin de año para planificar la vida. La fecha de entrega exacta no es un tema menor. "No sabemos qué hacer. Mi hijo concurre a una escuela primaria de la zona centro de nuestra ciudad. Quiero ver si lo puedo reubicar en algún establecimiento cercano a nuestra futura casa. Pero no lo puedo hacer porque te piden cambio de domicilio. Esta tardanza nos perjudica", explicó Daiana.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó un nuevo sorteo de viviendas, en la oportunidad con 600 familias habilitadas con sus respectivas carpetas actualizadas a fines del mes de julio.

"Nosotros ya pagamos las dos cuotas de 8 mil, después del sorteo, nos dijeron que faltaban estos trámites de pago de la mayoría de estas familias. Pero la entrega de viviendas no tiene fecha aún. Arreglaron las calles de estas viviendas. Puede ser que estén realizando el último arreglo antes de la entrega. Yo vivo en casa de mis padres, pero quiero planificar mi nueva vida", contó Silvia, mamá de dos hijos.

El referente de la Unidad de Regulación Dominial de la Municipalidad de Rosario de Lerma, Martín Aramayo, explicó a El Tribuno: "No hay fecha cierta, pero el IPV está avanzando en los últimos tramos de los trámites de posesión de cada familia. Hubo un período de revisión, y ahora se espera completar ciertas formalidades. Todavía la Municipalidad de Rosario de Lerma no fue notificada de la fecha de entrega".

"Burguitos", espera paciente

Entre las familias adjudicatarias se encuentra el canillita Gabriel Burguitos, cuyo caso tuvo repercusión nacional a través de El Tribuno. "La semana que viene debo ir al IPV a firmar la tenencia de mi casa adjudicada en forma directa por renunciamiento de una beneficiaria. Sobre la entrega, me aseguraron que llamarían al sorteo de ubicación primero. Entiendo que algunos deben cancelar la segunda cuota del denominado depósito de entrega inicial, en este mes. Por lo tanto estimo que será pronto, nosotros estamos ansiosos, porque debemos entregar donde alquilamos" acotó Burgos.