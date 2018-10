Juventud sigue en deuda y preocupa su presente

Todo se le hace cuesta arriba a Juventud Antoniana, tras una semana complicada y sin entrenar antes de viajar, anoche perdió en Chaco durante su visita a Sarmiento.

Todo va de la mano y si en la Lerma y San Luis hay problemas institucionales, esto también repercute a la hora de salir al campo de juego y así quedó reflejado en tierras chaqueñas donde sumó su tercera derrota en el campeonato que lo aleja de los puestos de clasificación y que lo deja en un lugar que preocupa al hincha antoniano como es la zona de descenso.

De todas maneras, el equipo no bajó los brazos en Chaco pero tampoco le alcanzó para demostrar que está para más.

En los primeros minutos fue Sarmiento el que tomó la iniciativa mientras el santo buscó lastimar de contra. A los 8’, Claudio Cevasco fue el primero en probar de lejos para Sarmiento pero su remate fue controlado solo con la mirada por Juan Cruz Mulieri. La respuesta antoniana fue solamente dos minutos más tarde, Acosta habilitó a Leandro Zárate quien remató sin ángulo para que controle en dos tiempos el arquero Carrera. A los 18’ Claudio Acosta de tiro libre casi abre el marcador pero la pelota pegó en el techo del arco. Pero la más clara de la primera mitad la tuvo el cuadro chaqueño cuando a los 28’, Diego Gauto cabeceó en el área antoniana y Raúl Zelaya sacó la pelota en la línea. El quedo de Juventud en los últimos minutos fue notorio y las mejores chances fueron para el local pero gracias a las intervenciones de Juan Cruz Mulieri, primero tapando un potente remate de Sebastián Parera y sobre el final un remate desde fuera del área de Federico López. Gracias a su arquero Juventud se fue al descanso empatando sin goles.



En el complemento, el local tomó nuevamente la iniciativa dejando sin reacción al equipo de Salvador Mónaco, hasta que a los 9’, el ingresado Alexis Bulgarelli mandó un centro por izquierda y la pelota le dio en la mano a Federico Pérez; el árbitro correntino Jorge Sosa no dudó y cobró penal para Sarmiento, Marcos Fernández lo cambió por gol para el 1 a 0 del decano. Esto le abrió el partido a los chaqueños.

A los 18’ Acosta trianguló bien con Gustavo Ibáñez y cuando El Ratón quedó solo frente al arco, el guardavallas Ignacio Carrera lo atoró justo para salvar su valla. Por Juan Mulieri Juventud no perdió por más goles, pero sobre el final el santo intentó buscar el empate, a los 45’, Raúl Zelaya se hizo cargo del tiro libre por el sector derecho, mandó un centro “venenoso” que sorprendió a un confiado arquero Carrera; la pelota dio en el travesaño y el rebote le quedó a Leonardo Villa que la tiro a las nubes y ya en el tercer minuto de adición, la última pelota de la noche también estuvo a cargo del Rata Zelaya que mandó la pelota “a la hoya”, el rebote le quedó a Juan Molina quien no pudo rematar en primera instancia pero luego se acomodó y terminó tirando la pelota muy por encima del travesaño.

La síntesis:

SARMIENTO 1 - JUVENTUD 0

J. Carrera - J. Mulieri

J. Gallardo - F. Pérez

B. Berlo - J. Cárdenas

F. León - M. Gogna

F. López - R. Zelaya

G. Alarcón - F. De Souza

C. Cevasco - G. Mendoza

S. Perera - D. Pascutini

M. Fernández - C. Acosta

G. Cañete - G. Ibañez

M. Gauto - L. Zárate

DT: R. Valdéz - DT: S. Mónaco



Goles: ST: 11’ Marco Fernández -p- (S).

Cambios: ST: inicio, A. Bulgarelli por M. Gauto (S), 9’ J. Molina por D. Pascutini (J), 16’ J. Torres por G. Alarcón (S), 17’ L. Gogna por F. De Souza (J), 27’ L. Villa por C. Acosta (J) y J. Vargas por G. Cañate (S).

Jornada: 9ª Fecha

Estadio: Bicentenario

Árbitro: Jorge Sosa