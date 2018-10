Campaña de castración de perros y gatos en La Merced y San Agustín

Las personas interesadas en hacer castrar a sus perros o gatos, pueden inscribirse en la Municipalidad local o en la Delegación de San Agustín. Desde la comuna informaron, que subsidiarán el 50% de los costos de las intervenciones, por lo que los dueños de las mascotas solo deberán abonar 150 pesos. De acuerdo al cronograma, el sábado las intervenciones se realizarán en La Merced y el domingo en San Agustín.

La esterilización/castración beneficia a los animales y a las comunidades en que viven por diferentes razones, entre ellas, desacelera el crecimiento de la población de animales sin hogar que a menudo son sacrificados, abandonados o mueren por enfermedad. La esterilización es entonces fundamental para el manejo de la sobrepoblación y de las preocupaciones sobre control de enfermedades.

La castración también reduce conductas indeseables relacionadas con las hormonas. Las hembras ya no tienen un ciclo hormonal; esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de perros machos.

El instinto de deambular se reduce enormemente; los perros machos, especialmente aquellos utilizados para seguridad, son menos dados a alejarse de la propiedad de su dueño si no tienen el impulso hormonal de perseguir a una hembra en celo.

También reduce los riesgos de salud para los animales mismos, ya que existen varias condiciones de salud potencialmente fatales y enfermedades transmisibles que los animales pueden contraer o desarrollar como resultado de no ser operados y de la reproducción; por ejemplo la piometra, el TVT o los cánceres en órganos reproductores. Estos riesgos se eliminan cuando el animal es esterilizado o castrado.

En general, los animales que han sido esterilizados a temprana edad viven vidas más largas y saludables, lo que aumenta potencialmente sus esperanzas de vida de entre uno y tres años en promedio para los perros y entre tres y cinco años para los gatos, según los especialistas.