Los concejales Castillo y Del Frari se agarraron a las piñas durante una reunión por las antenas

Un vergonzoso hecho ocurrió hoy en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, donde dos ediles se atacaron físicamente durante la comisión que analizaba la definición de una nueva norma para la instalación de antenas. El incidente estuvo protagonizado por Alberto Castillo (PRO) y Martín Del Frari (Frente para la Victoria) quienes aparentemente debieron ser separados por vecinos que se habían autoconvocado por el tema a tratar.

Según el relato de testigos, la reunión fue tensa en todo momento y cuando seguía su curso comenzaron a sentirse gritos desde uno de los pasillos del Concejo. Eran Castillo y Del Frari quienes finalmente se agarraron a las piñas, provocándose aparentemente lesiones el uno al otro. Esto provocó el final abrupto del encuentro y ambos ediles fueron a radicar las respectivas denuncias policiales con versiones muy diferentes de lo ocurrido.

La versión de Castillo

Lamento el accionar del concejal Del Frari que no respeta al que piensa diferente y recurre a la violencia, otra causa más en su prontuario. — Beto Castillo (@CjalCastillo) 24 de octubre de 2018

En comunicación con Radio Nacional, el concejal Castillo relató que desde el comienzo de la reunión se vieron "abrumados" por folletos en los que se los trataba de "delincuentes" a lo que se sumó un maltrato hacia invitados de lujo como el doctor Miguel Ángel Staiano, especialista en telecomunicaciones de La Plata, cuya palabra "fue puesta en duda" diciendo que "trabajaba para corporaciones" cuando había venido a dar su "apreciación profesional". En un momento, -según la versión de Castillo- cuando el concejal Alvarado termina de exponer, Del Frari elogió sus palabras con lo que disintió el edil del PRO. Ante ello, Del Frari le dijo "Si tenés algo para decirme, vení afuera". Castillo dijo que salió y allí recibió la trompada de Del Frari. "Creo que se vio abrumado por los detalles técnicos que se dieron en la reunión y me da mucha vergüenza porque es un miembro de una organización internacional de telecomunicaciones, un profesor de la Universidad de La Plata... ", expresó y recordó otras denuncias de violencia incluso de género sobre Del Frari. "Fue una agresión más ante la falta de argumentos", expresó.

La versión de Del Frari

A su vez, el concejal del Frente para la Victoria relató que la piña vino primero de Alberto Castillo. "No hubo ninguna gresca, yo fui agredido por el concejal Castillo" dijo y habló que se trata de una persona de "actitudes violentas". "Estábamos debatiendo el tema, lo felicité al concejal Alvarado por su intervención y Castillo me dijo que para nada fue así, que yo era un inútil, estúpido e hijo de p... a lo cual le pedí que no me faltara el respeto pero él continuó agrediéndome por lo que le dije que lo discutamos en otro lugar", contó. Luego, según su versión se fue a buscar un café y "él -Castillo- salió por detrás mío dándome golpes de puño y arañazos en todo el cuerpo". Por último, dijo que él por su función es "incapaz de agarrarse a golpes de puños con ninguna persona".

Ordenanza para la instalación de las antenas

La reunión de comisión de hoy era la segunda que había por el tema de las antenas y estaba prevista la presencia del ingeniero en telecomunicaciones Miguel Ángel Staiano, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El especialista se desempeña desde 2008 como coordinador de Grupo de Impacto de las Tecnologías en el Medio Ambiente de la casa de estudio plantense. Además, integra la Comisión de Radiaciones no Ionizantes del Consejo Profesional de Ingeniería (Copitec), es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se especializa en mediaciones de radiaciones no ionizantes, instrumento y sonda de banda ancha, realizando informes con certificados de incumbencia y encomienda por el Copitec, unas 1.500 mediciones en todo el país.

Durante su exposición, el ingeniero Staiano aportó características sobre las Radiaciones no ionizantes, indicando: “Las mismas no tienen la energía para romper los átomos”. Sobre las fuentes que la generan enumeró: “Son las antenas de FM y AM, de radios taxis, la señal de wifi, los radares primarios, los microondas y, finalmente, la radio y la televisión, ambas emiten igual que un celular ya que son los mismos campos electromagnéticos”.

Además, durante su alocución, definió: “Debemos considerar a la telefonía móvil como un sistema de antenas, el cual está conformado por las estaciones base y los celulares, es por ello que tienen que funcionar de manera equilibrada”. Y agregó sobre este punto: “Si no pongo estaciones base, los celulares emiten a máxima potencia y son lo que tenemos al lado del cuerpo. Esto no significa que se deben colocar de manera descontrolada, debe existir un análisis previo y un control”. Teniendo en cuenta lo expresado, profundizó: “Para realizar una llamada necesitamos una estación base, los celulares no se comunican uno con el otro”. Además, informó en relación a las características de emisiones de las antenas: “Lo realizan mediante un lóbulo de radiación principal, en el cual se condensa la energía enfocándola donde están los usuarios”. Agregando al respecto: “El celular busca la antena, cuando ésta se encuentra cerca, el aparato emite poca radiación pero a medida que nos alejamos aumenta cada vez más”.

Continuando con la explicación, el especialista hizo mención a las normativas nacionales vigentes: “En ellas se hacen recomendaciones sobre la radiofrecuencia y son las Resoluciones 202/95, 530/2000 y la 3690/04”, en donde además se establece la obligatoriedad de realizar controles comparados”. También reseñó cuáles son los organismos internacionales de verificación, señalando a la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante y la Unión Internacional de Comunicaciones”. Sobre los instrumentos utilizados para las mediciones correspondientes, indicó: “Son el Narda y Wavecontrol, los cuales tienen la obligatoriedad de su calibración cada dos años”. Sobre el protocolo para su ejecución, señaló que “se debe realizar la medición de 16 puntos y por lo menos de un punto caliente”.

Finalmente manifestó: “Estoy a favor de que se bajen las emisiones, la condición debe ser buscar el equilibrio, no colocarlas indiscriminadamente y llevar adelante un control que sea accesible a los vecinos”.

También estuvo presente durante la reunión, la Comisionada de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, Frida Fonseca Ladies, quien relató los controles realizados desde el organismo a su cargo en la antena ubicada en barrio 20 de Febrero. Una tarea llevada adelante a pedido de los vecinos de la zona, al respecto Fonseca detalló: “Solicitamos la intervención de la ENACOM con la finalidad de realizar las mediciones y conocer el procedimiento junto a los vecinos. Se tomaron 28 puntos en donde se estableció que las emisiones no superan los límites permitidos por la normativa”, consignó. La funcionaria también consideró importante que se lleve adelante una campaña informativa y de sensibilización social destinada a la comunidad.

En la oportunidad, se escucharon las consultas de los ediles Socorro Villamayor (PS), Martín Del Frari, Claudia Serrano (ambos del FCPV), Ernesto Alvarado (PJ), Cristina Foffani (PO) y Ricardo Passarell (UCPS). Las respuestas por parte de los especialistas permitieron el detalle de temas como el concepto de puntos calientes o sensibles, el análisis de los niveles de densidad de radiación, la separación de los tipos de frecuencia y el cumplimiento de las normativas actuales, entre otros.

Por parte del Concejo Deliberante, también participaron Ángel Causarano (UCPS), Raúl Córdoba (Radicales por los vecinos), Sandra Vargas (UCR), Jacqueline Cobo, Mariana Reyes (MMS), Santiago Alurralde (SST), Alberto Castillo (PRO) y Lihué Figueroa (PV). Estuvieron también presentes Ricardo Elías y José Araos en representación del ENACOM; así como el jefe de carrera de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Católica de Salta, Roberto Breslin. Asistió además el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Orán, Javier Tártalo.

La comisión especial de concejales fue creada para analizar el tema y se integra por un representante de cada bloque político del cuerpo deliberativo municipal. Este grupo tiene un plazo de 60 días para elevar un dictamen sobre el proyecto de ordenanza que impulsa nuevas normas para instalación de estructuras soportes de antenas de telecomunicaciones.