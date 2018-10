El espectacular show de “Soy Luna” se lucirá hoy en el estadio Martearena

“Es un orgullo llevar mi cultura a todos lados, y ahora disfrutaremos en Salta”, dijo la mexicana Karol Sevilla, la principal protagonista del boom “Soy Luna”, que mañana jueves se presentará en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena, a partir de las 18.30.

Los organizadores informaron que el show no se suspende por lluvia, y las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 17.

Las entradas se venderán hoy en las boleterías del Martearena; también en Café Martínez (Paseo Libertad), Musimundo (Alberdi esquina Urquiza) y Ticketek.

La serie “Soy Luna” de Disney Channel fue doblada en 15 idiomas. Según Ibope, alcanzó a 59 millones de televidentes en Latinoamérica. Ahora también está disponible en Netflix.

“Realmente, cuando me reconocen en la calle es una locura. Lo que me causa un shock es que me reconocen mucho como Karol Sevilla, que interpreta a Luna Valente, y para mí eso está muy bien porque no se ha perdido mi nombre. Cuando estaba en la segunda temporada se me acercaban las niñas y me comentaban: ‘Karol, le puedes decir a Luna que ella es Sol Benson?’ y me moría de risa, porque es increíble cómo piensan que se encuentran a los personajes en la calle y eso es hermoso”, señaló Sevilla a diario El Tribuno hace algunas semanas.

Soy Luna es una producción original de Disney Channel Latin America. El programa estrenó en Disney Channel de Latinoamérica en marzo de 2016, y ya está disponible en Netflix para toda la región, y en Unimás para el mercado hispano de Estados Unidos. Con un elenco de Argentina, Chile, España, Italia, Brasil y México.

La nueva temporada, que se estrenó en Disney Channel el 16 de abril de este año, acompañó el inicio de Soy Luna en Vivo,el tour que lleva al elenco por Latinoamérica, con un gran despliegue musical, las canciones de la serie y una puesta en escena impactante.

Superando el dolor en las piernas de tanto patinar, recurre a su garra y profesionalismo para brindar un espectáculo inolvidable, que es retribuido por una inmensa ovación de los fans en todos los escenarios donde se presenta.

La locura que despierta Soy Luna no es casual. No solo porque es un producto de Disney, sino porque es indiscutible la calidad artística de los protagonistas. En el vivo demuestran lo que la pantalla refleja.

En su show en vivo el público podrá cantar sus temas, como La vida es un sueño, Eres, Corazón, la versión de Prófugos, de Soda Stereo y seguramente las chicas van a delirar con cada intervención de los galanes de la ficción.

El espectáculo es completo, con todos los condimentos que se esperan de una producción internacional que pasará por Salta y sus fanáticos cumplirán el anhelo de ver a su ídola de cerca. En lo técnico y escénico el show no decepciona. El escenario es excepcional, con pantallas led donde se proyectan dibujos e imágenes forman parte del espectacular concierto; unido al impecable sonido que cubrirá todo el estadio.