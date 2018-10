Con el revalúo inmobiliario, miles de propietarios de inmuebles pagarán Bienes Personales

El Gobierno nacional y las provincias avanzarán el año próximo con un revalúo inmobiliario en toda la Argentina, lo que empujará a cientos de miles de argentinos a pagar el impuesto a los Bienes Personales.

La gestión de Mauricio Macri y los gobernadores de 22 jurisdicciones acordaron en noviembre de 2017 revaluar las propiedades urbanas y rurales para acercar el valor fiscal al precio de mercado, lo que generará un fuerte aumento de la presión tributaria.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había aplicado un revalúo a principios de este año que llevó las boletas de cientos de miles de propietarios a aumentar 948%, casi 10 veces.

Ahora, esa misma situación deberán afrontar contribuyentes de otras partes de la Argentina por el avance de los Estados nacional y provincial sobre el sector privado para aumentar la recaudación fiscal.

Si el revalúo lleva el valor fiscal directamente al valor de mercado los bolsillos de los contribuyentes sufrirán fuertemente dado que no sólo deberán pagar más por el inmobiliario sino también tendrán que empezar a abonar Bienes Personales.

La reforma

Con el impulso de Cambiemos y del bloque Argentina Federal, el Congreso aprobará este miércoles o en la madrugada del jueves la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado.

La iniciativa plantea que a partir del 2019 la base no imponible pasará de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 de pesos.

La alícuota que en 2018 fue del 0,25% (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000.

Pero la alícuota subirá al 0,5% si el patrimonio se ubica entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000 de pesos.

El proyecto concitó críticas opositoras principalmente por el mínimo no imponible fijado, pese a haber elevado a casi el doble.

Es que el tipo de cambio acumula un alza del 99% en lo que va de 2018 y del 130% en los últimos doce meses, lo cual desequilibró las variables fiscales en un mercado (como el inmobiliario) que está dolarizado de hecho.

Con este mínimo no imponible, todo aquel que tenga una propiedad valuada en más de 52 dólares (según el tipo de cambio de hoy) deberá inscribirse en el impuesto y pagar lo que corresponda sobre el excedente.

Hoy un departamento de 1 ambiente en el barrio porteño de Almagro, por ejemplo, no baja de entre 60.000 y 80.000 dólares, es decir, entre 2.280.000 pesos y 3.040.000 pesos.