Gallardo: “Podemos ganar de visitante”

Marcelo Gallardo, técnico de River, optó por dar un mensaje positivo pese a la derrota frente a Gremio en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores como local, y pidió a la gente que crea en el equipo, de cara a la revancha de la próxima semana en Porto Alegre.

“Es una oportunidad que tendremos. Es una situación adversa.

El desafío será mayor. Como una oportunidad para ir a ganar a Brasil y traer la clasificación. En eso nos vamos a enfocar. Que la gente crea en River”, remarcó.

En conferencia de prensa, entrada la madrugada en el estadio Monumental, Gallardo destacó que River “es fuerte de visitante”, por lo que confía en revertir el 0 a 1 que sufrió el martes.

“El análisis es muy fácil de hacer -arrancó-. Es lo que se vio contra un equipo con mucho oficio. Por la composición táctica del adversario y los jugadores, era cortar. Y lo hicieron. Vinieron a hacerse fuertes en el juego aéreo. También lo hicieron. Ahí estuvo la diferencia”, explicó.

El Muñeco destacó el “oficio” que tuvieron los dirigidos por Renato Portaluppi, aunque aclaró que se llevó “un premio demasiado grande en un detalle que lo maneja bien”.

“Nosotros no pudimos hacer nuestro juego. Nos costó. Era cero a cero o mínima diferencia. Y se dio con el gol de cabeza.

También lo podríamos haber hecho nosotros, pero no lo logramos. Estuvo en ese detalle”, dijo.

“Intentamos hacer lo nuestro. Desactivar esa defensa, jugar por abajo. Por arriba son fuertes. Se cerraron bien. No podíamos ganar esa segunda pelota y hacer nuestro juego. Intentamos. No creo que haya faltado un plan B. Los rivales juegan y te respetan. Cada pelota quieta, era ir a buscar la pelota al área. Gremio hizo el partido largo, cortado. Es oficio y vale. En estos partidos de detalles, esas circunstancias pesan. Lo hicieron pesar en el gol de pelota parada”, completó.

Por último, insistió en el mensaje esperanzador de cara a la revancha del próximo martes a las 21.45 en el Arena Gremio de Porto Alegre.

“Creemos que somos un equipo fuerte. Podemos ganar de visitante. Iremos con esa ilusión y mentalidad. No nos queda otra que ganar. Lo vamos a intentar. Somos fuertes de visitante. Podemos generarles algún problema”, concluyó.