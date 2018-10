Jane Fonda apoyó el aborto legal con un pañuelo verde al cuello

La estrella de Hollywood, Jane Fonda, posó con el pañuelo verde a favor del aborto legal al participar de una charla sobre la cuestión feminista que ofreció en el British Film Institute. La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La actriz, que protagonizó el icono pop "Barbarella" y ganó el Oscar por su actuación en los filmes "Klute" y "Coming Home", aceptó el pedido que le hizo Nerina Moris, quien se le acercó y le contó sobre la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.

"A último momento conseguí entradas. Sabia que iba a ser mas fácil encararla después de la introducción cuando saliera por una de las puertas laterales de auditorio. Me senté cerca de esa puerta y salí detrás de ella y sus escoltas", contó la joven a Filo News.

"Le dije que aunque no salió, seguía la lucha en Argentina y toda Latinoamérica. Ella levantó su copa e hicimos un brindis simbólico. Le dije gracias, gracias, mil veces y me fui antes de que me echaran", añadió.