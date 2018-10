Congreso caliente: Daniel Filmus y Nicolás Massot casi se van a las piñas 

Diputados de Cambiemos y del Frente para la Victoria casi terminan hoy a las trompadas en el recinto de la Cámara baja, en medio del debate sobre el Presupuesto 2019 y mientras en la calle los manifestantes se enfrentaban con la Policía.

El caos que se vio fuera del Congreso no tardó en trasladarse al recinto, que se descontroló por completo cuando el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, y los diputados del FPV Daniel Filmus y Leopoldo Moreau tuvieron que ser separados por sus compañeros de bancada.



Mientras el oficialista Luis Petri presidía la sesión, en ausencia de Emilio Monzó, los diputados del flamante bloque Red x Argentina Lucila De Ponti y Leonardo Grosso reclamaban a los gritos que se levantara la sesión, debido a los incidentes que se registraban en la calle.

Al reclamo se sumó un grupo de legisladores del kirchnerismo, que junto a los de Red x Argentina, se acercó al estrado de la Presidencia para insistir en el reclamo: la misma situación que se había visto durante el debate del año pasado sobre la reforma previsional.

Cuando Monzó volvió a sentarse en el estrado comenzó a reclamar a los legisladores que tomaran asiento, aunque los diputados del FpV advertían que a su compañero de bloque Adrián Grana le habían tirado gases lacrimógenos en la calle.

‘¡Pero siéntense que yo lo voy a ordenar! ¡Tomen asiento!‘, les gritó Monzó.

Mira @FilmusDaniel, mi honor (y sobre todo el de mi familia) no tiene precio como el de Moreau; el mío tiene valor, y es infinito. Siempre lo defenderé, de la forma que lo amerite. La hombría, al igual que la cobardía de Moreau, son ambas democráticas. Solo son diferentes. https://t.co/fDe6EST1bu — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 24 de octubre de 2018

En ese momento, en el hemiciclo Moreau también le gritaba a Massot ‘a vos te gusta reprimir‘ y, según quien relate los hechos, habría agregado ‘como a tu familia‘, en alusión al rol desempeñado por su tío Vicente Massot en Bahía Blanca durante la última dictadura.

Al escuchar eso, Massot invitó a Moreau a ‘ir afuera‘, lo que le otorgó a la diputada del FpV Mayra Mendoza, otro argumento para reclamar que se levantara la sesión: ‘¡Lo está invitando a pelear!‘.

#AHORA 🇦🇷 #CONGRESO Millones de pesos de impuestos pagados por gente capaz que no necesita nada del estado y menos de la politica tirados en sueldos para estos payasos cc Massot + Moreau + Filmus 🎥 pic.twitter.com/xKf10kgqIi — Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) 24 de octubre de 2018

El diputado del FpV y ex ministro de Educación Daniel Filmus intercedió y comenzó a discutir con el jefe del bloque PRO, a quien las cámaras registraron en el momento en que juntaba sus dedos repetidamente, en el característico gesto que indica el miedo, aunque Moreau ya no estaba ni siquiera cerca del diputado oficialista.

Fue entonces cuando Filmus se enojó y comenzó a gritarse con Massot, mientras los compañeros de bancada de ambos los rodeaban y los sujetaban para evitar que la pelea pasara a lo físico, aunque también intercambiaban gritos e insultos, como quedó registrado en los distintos videos que grabaron los testigos de la sesión desde los palcos e incluso algunos de los diputados.

‘Una vergüenza incompatible con la democracia. El diputado Massot le grita al diputado Moreau que salga afuera del recinto para pelear‘, escribió Filmus en su cuenta de Twitter luego del momento de completo descontrol de la Cámara baja.

La respuesta de Massot no tardó en llegar por el mismo medio, donde escribió: ‘Mira @FilmusDaniel, mi honor (y sobre todo el de mi familia) no tiene precio como el de Moreau; el mío tiene valor, y es infinito. Siempre lo defenderé, de la forma que lo amerite. La hombría, al igual que la cobardía de Moreau, son ambas democráticas. Solo son diferentes‘.

Cotillón

La situación de extrema tensión no se correspondió con lo que fue el inicio del debate, cuando el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto impulsado por el oficialismo se manifestó con cotillón.

Al comienzo de la sesión, ni bien terminó el discurso del miembro informante de Cambiemos, Luciano Laspina, un grupo de diputados del FpV desplegó banderas de Estados Unidos sobre el escritorio ubicado debajo del estrado de la Presidencia.

Luego de que las banderas fueran removidas, la diputada de Red x Argentina Victoria Donda depositó en el mismo lugar una figura de cartón de tamaño real de la directora del FMI, Christine Lagarde.