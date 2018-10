“Si quiere diferenciarse, el periodista va a tener que buscar la forma de hacerlo con tecnología”

Unos minutos después de su exposición en la 74 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salta, cuando salía al hall del Centro de Convenciones, alguien le dijo a Ricardo Germán Brom, gerente de Inteligencia de Datos Editoriales de La Nación Data de diario La Nación: “¡Realmente qué capacidad para hablar de corrido, casi sin respirar!”. Risas y apretones de manos. Pero Ricardo se quedó con la sensación de que le faltaron decir cosas, de hecho tuvo que adelantar muchas diapositivas en su exposición.

Ricardo Brom es ingeniero en Electrónica y lleva 30 años en el periódico. Fue gerente de tecnología, de sistemas editoriales, de telecomunicaciones y de seguridad informática. En un momento, La Nación lo designó responsable ante el Grupo de Diarios América (agrupación de diarios y empresas periodísticas de América Latina) y viajó durante 18 años con periodistas del grupo para ver cómo se podía utilizar la tecnología para ayudarlos a hacer su trabajo en el día a día. Ahí empezó su acercamiento al periodismo.

Tomó un sorbo de agua y dialogó con El Tribuno sobre el periodismo de datos y las tendencias tecnológicas que buscan simplificar la tarea periodística.

“Hoy, el periodista si quiere diferenciarse va a tener que buscar la forma de hacerlo frente a esto que viene ocurriendo de inteligencia artificial, machine learning, cosas que pueden generar notas de manera automática”, enfatizó.

La tecnología avanza a pasos agigantados, ¿cómo va la actualización de los medios en esta transformación digital?

Cada uno a su tiempo porque tienen diferentes urgencias, tengo la fortuna de que La Nación me deja trabajar muy libremente desde hace muchísimos años, desde la puesta en marcha de lanacion.com en el 95. Con un periodista teníamos la idea, en los tres primeros intentos no era el momento, nos decían que habían otras urgencias, cosa que uno entiende, y en el cuarto intento nos dijeron “si quieren háganlo” pero no se distraigan de su trabajo.

¿Qué tan familiarizados están los periodistas con el “periodismo de datos”?

Va y viene, en algún momento hicimos -hace cinco años- unas jornadas sobre “Programa de entrenamiento multimedia” y después otra de “Periodismo de Datos”, en las que vimos muy entusiasmadas a varias personas, de hecho tuvimos cerca de 20 participantes, todos redactores, pero el día a día los va sacando. Uno durante varios días dio Excel, cómo hacer para aplicar fórmulas y determinadas herramientas, y después pasan uno o dos meses sin usarlas y se olvidan de cosas. Lo bueno es que en este momento estoy en la redacción misma, de modo que alguien me mira y dice: por ahí Ricardo me puede ayudar. Entonces, dejo lo que estoy haciendo y ayudo.

Decía que aprender a analizar los datos es el futuro del periodismo, ¿qué va a pasar con los que se queden atrás?

Si es un periodista de opinión y no necesita leer datos para poder emitir su opinión y le basta con lo que escucha y lee para poder hacer su columna no necesita más, pero si quiere diferenciarse ahí es donde va a tener que buscar la forma de hacerlo frente a esto que viene ocurriendo de inteligencia artificial, machine learning, cosas que pueden generar notas de manera automática.

Hoy hay una persona que hace el pronóstico del tiempo, basado en leer las páginas del servicio meteorológico y en base a eso escribe su columna. Eso en algún momento, no muy lejano lo puede hacer una máquina que lee la página del servicio meteorológico y escribe, entre comillas, la nota. O las que tienen que ver con cuestiones del tránsito lo mismo.

Y, ¿cómo ve al periodismo en el futuro?

Yo no soy periodista, pero creo que tiene una gran oportunidad de aplicar algunas técnicas que si no las aplica el periodista las va a aplicar Google o Amazon o los que ya tienen todo el conocimiento para poder hacer análisis y además escribir notas en base a lo que ocurra.

Estoy trabajando en un proyecto de marchine learning, que viene de máquinas que aprenden, de alguna forma la máquina va leyendo todas las notas de cada periodista y las clasifica en economía, transporte, energía, etcétera. Y cuando analiza todas las mañanas todos los boletines oficiales del país dice: este aviso tiene que ver con política o con economía y lo despacha a la persona que escribe sobre eso. No estamos muy lejos de eso, estamos trabajando fuertemente. En poco tiempo el periodista cada mañana cuando se despierte, en lugar de ver los informes de la Auditoría General de la Nación, que no tiene tiempo, leer los boletines oficiales de todo el país, que tiene menos tiempo todavía, alguien le está preanalizando todo eso y recibirá los mails con datos que le interesan.

Cuál es el perfil del periodista del futuro...

Tiene que estar más vinculado a lo tecnológico, no tenerle miedo a la tecnología, todo lo que está pasando últimamente con inteligencia artificial, marchine learning y demás está tendiendo a simplificar las cosas como para que no tenga que tener un perfil tan analítico. Por otro lado, una herramienta de documentación importante es Xmind, que lástima que no lo comenté en la presentación, ese mismo documento Xmind si lo meto en Archivarius 3000 la búsqueda de una palabra determinada aparece, si busco una persona me dice “la encontré en el Xmind de Panamá Papers” y también se puede buscar en todas las bases.

Acaba de exponer en la SIP...

La idea era presentar, muy autorreferencial como decía, cuál fue el camino que siguió La Nación hasta tener el área de la Nación Data que cuenta en este momento con ocho personas, cómo arrancó desde un caso puntual donde aplicamos tecnología para poder contar las historias que queríamos contar y con tecnologías muy simples que están al alcance de cualquiera, lo podés plantear en el periódico o aplicar en tu casa, bajando a la computadora el archivarius, xmind, se pone a indexar la carpeta mis documentos, y dentro de un mes, cuando busques algo y no te acordás si estaba en Work o PDF no importa lo encuentra.