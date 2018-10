“La voz del paisaje”, muestra de Jorge Cornejo Albretch

Refieren que en una carta rubricada en 1888, Paul Gauguin le explicaba al posimpresionista y sintetista francés Claude-Émile Schuffenecker el alejamiento propio del impresionismo con estas palabras: “No copies la naturaleza literalmente. El arte es una abstracción. Deriva el arte a partir de la naturaleza mientras que tu sueñas en presencia de la naturaleza, y piensa más acerca del acto de creación que del resultado”. La misma intención de traer sobre el lienzo verdades antiguas y el carácter de sus escenarios y habitantes se puede percibir en las veinte piezas que componen “La voz del paisaje”, de Jorge Cornejo Albretch, que se inaugurará hoy, a las 20, en el salón Güemes del Club 20 de Febrero (Paseo Güemes 54). El paisaje es el territorio más revisitado por los artistas. Algunos han ambicionado que sus obras paisajísticas fueran una especie de fuente de memoria, un archivo de cambios sociales y del entorno. Otros han alcanzado el ideal de descripción poética de la naturaleza como producto de la observación insoslayable de un ermitaño. Pero las obras de Cornejo Albretch están lejos de una genérica pintura de paisaje y cerca de aquella visión de posimpresionismo detenido que lo emparienta con Gauguin.

“La voz del paisaje surge y se potencia desde el centro mismo de la naturaleza, cual simbiosis colectiva de fauna y flora. Se traduce a través de nuestros oídos la más gozosa y sublime melodía. El paisaje interior y el paisaje exterior hermanados dan lugar a la voz del paisaje, que es única por su clima, sonora y armónica percusión de voces que vienen asomando por los agrestes paisajes del universo en una constante actitud cósmica”, define el autor y apunta que “Gauguin decía que uno como pintor no debe copiar la naturaleza, sino tomar y nutrirse de ella. Es una conjunción que se da y se manifiesta desde las sensaciones que llegan al seno de cada artista”. A esto se añade una fuerte repercusión de las vivencias que tuvo con poetas y pintores como Jacobo Regen, Walter Adet, Antonio Yutronich, Hugo Roberto Ovalle y Carlos Hugo Aparicio, de los que Cornejo Albretch afirma están implícitos en “La voz del paisaje”.

“En la última visita que le hice a Carlos Hugo Aparicio él ya estaba con problemas de salud y me dijo: ‘Mirá, Jorge, me gusta tu pintura porque es humana’ e imaginate la emoción que me produjeron esas palabras. La voz del paisaje se humaniza en el suelo que habitamos despertando el tiempo en cada cosa, en cada símbolo terrestre, el cantar de ríos que bajan su creciente arenosa desde distancias nunca imaginables. La voz del paisaje suma y multiplica de día y de noche su atmósfera sonante de voces y ese ruido selvático desde aquel insignificante crujir de una rama hasta el aullido lejano de un lobo perdido que busca su manada”, declara. “A pesar de que la vida nos tironea de un lado para otro y no nos vemos seguido hay un fuerte lazo de contenido poético: los pintores siempre tuvieron una profunda amistad con los poetas”, añade, memorioso y nostálgico, Cornejo Albretch. Consultado acerca de su diálogo con pintores y artistas emergentes señala: “Yo respeto la creatividad de cada uno y como uno quiera o no manifestarse. Yo me hice en un tiempo donde lo creativo se buscaba no afuera, sino en las profundidades del ser. Vivo en una continua reflexión poética, no entiendo la vida de otra manera. Me resulta muy difícil situarme en las nuevas corrientes porque (Pablo) Picasso decía que quien crea que el arte es moda o envejece que se dedique a otra cosa y no sea pintor”. A su entender si bien la natural evolución de todo artista tras un camino recorrido es la propia factura, “siempre se está en deuda con el arte”.

“El arte en la actualidad se muestra confuso, sin puntos de partida ni llegada. Nadie entiende nada, pero muchos lo aplauden. Con esto no quiero ofender a nadie. Pero también por eso trato de aislarme y crear desde el espíritu. Dios es el primer artista, el artista supremo, pues de su puño creó a Adán y Eva”, enuncia. Y a esa consagración activa y celosa él no renuncia. “Muchos dicen: ‘Estaba frente al atril y pensaba hacer el rostro de un niño y me salió un árbol’. En mi caso trato de plasmar lo que mentalizo y esforzarme en ese sentido. El esfuerzo, la exigencia pasa por la grandeza de hacer un trabajo sostenido, de no apartarme de lo que quiero concretar en mi tela con mis pinceles”, expresa. Añade que “el único consejo que podría dar es el que me transmitieron mis mayores: machacar, machacar y machacar sin más intermediario que uno mismo”. Y este afán implica para él “de las 24 horas del día trabajo 84. A veces creemos que hemos puesto mucho y no hemos puesto nada de tiempo en comparación con el universo”, define, y la mirada de quien lo entrevista se detiene en la muñeca de este artista, donde no hay ni sombra de un reloj pulsera que no lleva.