Las medallas siguen llegando y Salta ya tiene 13 en los Evita

La superación personal es una de las banderas que levanta el deporte en todos sus niveles. Se compite para quebrar ciertos límites, pero hay otros con los que se conviven todos los días. Los chicos que representan a Salta en los Juegos Evita 2018 que se realizan en Mar del Plata son expertos en romper la barrera que impone la limitación personal, puesto que ya han ganado 13 medallas en dos días de competencia, once de ellas llegaron a través de los deportes adaptados.

El equipo de atletismo adaptado ganó cinco medallas el martes pasado; ayer esa cifra se superó ampliamente y llegaron a ocho: cinco de oro, dos de plata y una de bronce. De las ocho medallas de ayer, seis llegaron nuevamente por el deporte adaptado y dos por el lado de los convencionales.

Emilce Serapio y Nicolás Echazú tiene discapacidad visual y ganaron doradas en 80 metros llanos sub-14. El metanense Gastón Britos (parálisis cerebral) fue campeón en lanzamiento de bala; Martín Rodríguez (discapacidad visual) se colgó la de plata en lanzamiento de bala sub-16 y el oranense Adrián Quispe (parálisis cerebral) fue bronce también en lanzamiento de bala sub-16. Por último, Brisa Zenteno (parálisis cerebral) llegó al oro en salto en largo sub-16.

Entre los deportes convencionales, Luciana Genari ganó la medalla de oro en salto en largo sub-18 y Nicolás Reynoso se quedó con la de plata en la prueba de mountain bike XCM sub-16.

Rubén Mendoza (21), hijo de Antonio Mendoza, el salteño que jugó en el seleccionado argentino de fútbol para ciegos, es uno de los tres entrenadores que está al frente del equipo de atletas con discapacidad visual de la escuela Corina Lona, que ayer ganó tres medallas.

“Me sorprende que estos chicos no tienen barreras, a pesar de la discapacidad visual que tienen. Superan las barreras con una capacidad impresionante; yo trabajo con ellos y también me sorprende el crecimiento que tienen día a día. También se destaca el comportamiento que tienen en el viaje, porque no necesitamos estar detrás de ellos, ya se pueden manejar solos, cada vez son más responsables”, señaló Rubén a El Tribuno.

“A través de los campus mensuales que organizamos convocamos a los chicos para entrenar. En la clasificación de los chicos de capital con los del interior se definió qué chicos iban a participar en la instancia nacional de los Juegos Evita. Se toman los mejores tiempos, las mejores distancias”, explicó Mendoza sobre el proceso que llevó a formar el equipo que compite en Mar del Plata.

Los Juegos no terminaron, los chicos salteños volverán a la pista hoy para seguir superando límites, atravesando barreras y de paso ganar algunas medallas más para Salta.

Resultados

Ajedrez (R3-R4)

Equipo sub-16

Salta 2,5 - Misiones 2,5

Salta 2 - CABA 3

Equipo sub-14

Salta 4 - La Rioja 2

Salta 3,5 - Chubut 2,5

Acuatlón

Damas sub-16

Lizet Luna, 15ª

Ignacio Salomón, 32º

Badminton

Dobles damas sub-14

Salta 0 - Formosa 2

Dobles masculino sub-14

Neuquén 2 - Salta 0

Individual damas sub-14

Santa Fe 0 - Salta 2

Individual masc. sub-14

La Pampa 0 - Salta 2

Básquet 3x3

Damas sub-14

Salta 7 - Tucumán 13

Salta 6 - Santa Cruz 16

Damas sub-16

San Juan 3 - Salta 21

Salta 10 - Córdoba 11

Masculino sub-14

Salta 13 - S. del Estero 4

Salta 2 - Corrientes 13

Masculino sub-16

Tucumán 14 - Salta 15

Salta 7 - San Juan 12

Básquet 5x5

Damas sub-15

Tucumán 41 - Salta 58

Damas sub-17

Tucumán 43 - Salta 63

Masculino sub-17

E. Ríos 65 - Salta 58

Fútbol

Damas sub-14

Salta 2 - La Rioja 3

Damas sub-16

La Pampa 1 - Salta 4

Handball

Damas sub-16

Catamarca 12 - Salta 26

Salta 16 - Jujuy 22

Masculino sub-14

Salta 29 - Santa Cruz 26

Masculino sub-16

B. Aires 25 - Salta 20

Hockey

Damas sub-14

S. del Estero 4 - Salta 1

Salta 2 - Misiones 2

Damas sub-16

Misiones 2 - Salta 5

Masculino sub-16

Chaco 0 - Salta 2

Pelota paleta

Masculino sub-16

Río Negro 1 - Salta 2

Tiro

Damas sub-14

María Cruz, 6ª

Amanda D’Angelo, 19ª

Masculino sub-14

Sergio Benítez, 8º

Huayra Nanni, 16º

Voley

Damas sub-15

Salta 0 - Córdoba 2

Masculino sub-15

S. del Estero 0 - Salta 2

Salta 0 - La Rioja 2

Masculino sub-17

Córdoba 2 - Salta 0

Voley de playa

Damas sub-14

Salta 1 - Jujuy 2

Masculino sub-14

Salta 2 - Jujuy 0