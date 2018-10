Crisis que golpea y preocupa

Es realmente preocupante la actualidad que viven tanto Gimnasia y Tiro como Juventud Antoniana, en el torneo Federal A. La mitad de la primera parte del torneo que organiza el Consejo Federal llegó a su fin, ahora se dará paso a la ronda de las revanchas. Hasta crítico es el momento porque si uno mira la tabla de posiciones de la zona 4, el albo cosechó solo 8 puntos, mientras los antonianos llegaron a solo 7 unidades. Ambos disputaron 8 partidos; Gimnasia ganó 2, empato 2 y perdió los 4 restantes; mientras Juventud ganó 1, empató 4 y perdió 3, números que por si solo hablan a las claras que las producciones tanto de un lado como del otro no fueron las acertadas y que los sumergen de la mitad de la tabla hacia el fondo. Un panorama bastante sombrío para ambos clubes, que medianamente aspiraban a cumplir el rol de protagonistas en certámenes anteriores, por lo que este presente deja al descubierto la falta de planificación al armar los equipos, que no dan respuestas positivas en el campo de juego.

Como el torneo se va desarrollando por etapas, en esta primera instancia el conjunto millonario está fuera de la zona de clasificación y le quedan por delante compromisos sumamente complicados en condición de visitante, con viajes incluidos, para los cuales deberá empezar a buscar soluciones urgentes si pretende recuperar el terreno perdido para meterse entre los cuatros primeros. Para los de las Vicente López, el recuerdo de 2006 no es placentero y es por ello que la empresa de ahora en más se planteará en la necesidad de encontrar el rumbo para salir del mal momento que está viviendo.

Con un punto menos que Gimnasia, es más complicado panorama para los antonianos, puesto que si hoy finalizara el campeonato estaría jugando la promoción para mantener la categoría, algo que sería realmente traumático, puesto que ya vivió una situación similar cuando tuvo que desempatar con Central Norte en 2014, y pudo mantenerse en la divisional tras una definición por penales.

Aparecen nombres como Ferrocarril Oeste de General Pico de La Pampa e Independiente de Neuquén (los dos equipos con 7 puntos, cada uno, de la zona 1), que podrían ser los rivales de los antonianos para definir dos descensos si hoy finalizara el campeonato.

De manera tal que cabe profundizar lo que debe afrontar Juventud en lo que resta de este primer tramo del torneo. Y las paradas serán muy bravas. Los resultados para el equipo que dirige el DT Salvador Mónaco pasarán fundamentales, ya no solo para sumar y salir del fango, sino que necesitan todo el apoyo de quienes en este momento conducen la institución.

El desgaste del plantel santo se presentó fuera de la cancha por cuestiones dirigenciales, que tienen muchas dificultades para cumplir con los haberes del plantel y muchas veces prometen y no pueden cumplir.

Hace falta más seriedad y responsabilidad para sacar al club de una situación preocupante en todos los aspectos.