Racing - San Lorenzo, con cambio de horario

La Superliga tuvo que cambiar horarios de tres partidos del domingo por la fecha 10 por un recital gratuito de Silvio Rodríguez, que será a pocas cuadras del Cilindro.

Los partidos modificados fueron: Patronato vs. Rosario Central (iba a las 11.00), Banfield vs. Estudiantes y Racing vs. San Lorenzo, que finalmente será el clásico matutino.

Los horarios para los partidos del domingo:

11: Racing vs San Lorenzo

13.15: Patronato vs Rosario Central

15.30: - Vélez Sarsfield vs Belgrano

17.45: Banfield vs Estudiantes (LP)

20: Atlético Tucumán vs Independiente