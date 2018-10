Un rapero canadiense murió tras caerse de un avión mientras grababa un video

Jon james había practicado la peligrosa maniobra, pero se alejó demasiado sobre el ala e hizo que la nave entre en un espiral. Luego, no tuvo tiempo de abrir el paracaídas.

El rapero canadiense Jon James murió mientras intentaba realizar una peligrosa maniobra en un avión para la grabación de un video, al caer de la aeronave y no lograr abrir su paracaídas.

El artista, de 34 años, intentaba hacer un "wing-walking" (caminar por las alas) para su nuevo video musical. La idea era conseguir una espectacular toma en la que rapearía su música con toda la adrenalina de estar parado sobre el avión.

"Se había entrenado intensamente para esta toma, pero mientras más se alejaba en el ala, hizo que el pequeño (avión) Cessna entre en un espiral que el piloto no pudo corregir", informó en un comunicado la agencia de su representante.

Bajo esta situación, James intentó aferrarse al ala, "pero para el momento en que se soltó, no tuvo tiempo para abrir su paracaídas", lamentaron.

En otro de sus videos, el rapero ya había aparecido lanzándose de un avión, pero ahora buscó una imagen todavía más impresionante.

El hecho ocurrió en Vernón el sábado, pero recién se conoció el martes. La Policía Montada canadiense confirmó que respondieron a una llamada por la "súbita muerte de un paracaidista". Posteriormente, el avión y el piloto aterrizaron a salvo.

Músico y amante de los deportes extremos

James se dedicó de lleno a la música luego de retirarse de su carrera como esquiador, en la que se ganó una reputación por sus atrevidas e innovadoras acrobacias y sufrió múltiples lesiones.

"Jon puso su alma entera a su misión de la vida y no se desvió en ningún momento. Estaba realmente comprometido con su propósito en una forma en la que incluso su muerte impactaría en millones. Jon siempre estuvo preparado para este evento y sabía que era una posibilidad real con cada logro que intentaba conquistar", añadió el sentido mensaje que dejó su web.

Además, su entorno abrió una página de recaudación de fondos para apoyar a su familia y cubrir los gastos que permitan el lanzamiento del material musical inédito que dejó grabado antes de morir, así como al apoyo económico de una fundación infantil.