Bochornoso epílogo de un informe muy importante

Dos concejales enfrentados, el kirchnerista Martín del Frari y el macrista Alberto Castillo se tomaron a golpes de puño, luego de haber tenido un intercambio de agravios y amenazas en el recinto.

Fue el bochornoso epílogo de una reunión en el recinto deliberativo, donde la comisión especial trata de llegar a un acuerdo sobre los niveles de emisión que deben autorizarse para la instalación de antenas base para telefonía celular.

La empresa Telecom, una de las prestadoras que operan en Salta y la que tiene más clientes, solicitó que se autorice la instalación de un mayor número de antenas debido al aumento de unidades celulares en manos de los salteños.

Entre los concejales hay varios que se oponen porque consideran que las antenas emiten radiaciones nocivas para la salud. Telecom señala que las antenas de base y las de cada celular son correspondientes, pero que si hay pocas antenas, la emisión de los celulares se incrementa.

Es decir, que si no se instalan más antenas, de deberían retirar de circulación gran cantidad de celulares.

Los opositores a las antenas son Del Frari y Cristina Foffani, del Partido Obrero.

Ayer, consultaron al ingeniero en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Ángel Staiano.

El titular del CD, Matías Cánepa, advirtió que "este espacio nos permite escuchar distintas visiones y pensamientos que son fundamentales para realizar los cambios pertinentes y lograr una mejor conectividad y seguridad para la salud de los vecinos".

La concejal Mónica Torfe (UCPS) manifestó la voluntad de "escuchar todas las voces en relación con la medida que vamos a tomar, con la finalidad de elaborar una proyecto que las contemple".

Ambos sintetizaron así la tarea que, con seriedad, viene desarrollando el Concejo Deliberante, que ya convocó a numerosos expertos con miradas muy diversas acerca de las antenas. Staiano aportó características sobre las radiaciones no ionizantes (no cancerígenas) y advirtió que en la ciudad pululan "antenas de FM y AM, de radios taxis, la señal de wifi, los radares primarios, los microondas y, finalmente, la radio y la televisión, ambas emiten igual que un celular ya que son los mismos campos electromagnéticos". (Ver entrevista en página 8).

Staiano recordó que la instalación de antenas se rige por las Resoluciones 202/95, 530/2000 y la 3690/04, de la Nación. También reseñó cuáles son los organismos internacionales de verificación, señalando a la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante y la Unión Internacional de Comunicaciones". Estuvieron presentes Ricardo Elías y José Aráoz en representación del Enacom; el jefe de carrera de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Católica de Salta, Roberto Breslin, y otros funcionarios.

El escándalo

Concluida la exposición de Staiano, Del Frari increpó a Castillo y ambos salieron del recinto. El concejal kirchnerista, con signos de golpes aparentemente superficiales, hizo una denuncia ante la policía contra Castillo. Este, a su vez, minimizó el episodio y la denuncia. Sin embargo, el incidente -inconcebible en un ámbito de decisión pública- opacó el tratamiento de una cuestión de interés colectivo.