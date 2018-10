El gremio de ATE inició un paro en reclamo salarial

Fermín Hoyos, titular de la departamental del gremio de ATE, inició ayer un paro de actividades, disconforme con el aumento de un 7 por ciento dispuesto por el intendente de Tartagal Eduardo Leavy a comienzo de semana.

Hoyos, molesto por la decisión adoptada por el municipio local, amenazó con iniciar la lucha exigiendo un incremento de un 12,5 por ciento con un paro de actividades, manifestaciones y una olla popular en la puerta del municipio.

El dirigente de ATE consideró que la decisión adoptada por el intendente Eduardo Leavy es equivocada "porque sabemos que el municipio de Tartagal tiene plata y va a recibir más; la Provincia dio un aumento y también les aumentará a los municipios para que hagan contención", aseguró el sindicalista, quien aseveró: "Tartagal ya recibió un millón de pesos y bolsones alimentarios para hacer contención, por eso rechazamos el aumento del 7,5% y menos si lo hizo por decreto. Le vamos a demostrar al intendente Leavy que con los trabajadores no se jode", expresó Hoyos.

El secretario de Gobierno, Franco Hernández Berni, en relación con el paro convocado por Hoyos consideró que "a nuestro entender no tiene ninguna lógica, por tanto no comprendemos la motivación de Fermín Hoyos. Sabemos que en el país la inflación superará el 45 por ciento para 2018 y que el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos ha perdido muchísimo, pero no podemos prometer algo que no se puede cumplir. Tartagal -precisó Hernandez Berni- acordó un incremento salarial de un 20 por ciento en febrero pasado que se abonó en ese momento, a diferencia de lo que sucedía con la provincia o con otros municipios que pagaban en forma escalonada. En ese mismo acuerdo se decidió pasar a 70 trabajadores a planta permanente, pasar eventuales a la planta de contratados, la recategorización de todo el personal y un bono de $3.000 para pagar a fin de año. Como el acuerdo estaba cerrado en un 20 por ciento para todo el año, pero viendo la necesidad de los trabajadores, el intendente Leavy decidió aumentarles un 7,5 por ciento más para toda la planta de permanentes, contratados y eventuales a partir del mes de octubre, lo que lleva el aumento al 27,5 para 2018. Leavy lo hizo mediante resolución municipal porque tiene facultades, algo que a Hoyos le pareció mal y consideró que se está gobernando por decreto, lo cual es falso".

Hernández Berni precisó que "este municipio se rige por un presupuesto que no podemos modificar todos los meses, pero básicamente los recursos no alcanzan. La opción para aumentar sueldos como quiere Fermín Hoyos sería aumentar el cobro en los servicios, que además la gente ha dejado de pagar en un porcentaje que supera el 30 por ciento".