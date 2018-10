Entendiendo a Rusia

Uno de los dilemas con mayor dificultad para descifrar del comportamiento de Rusia con respecto al Medio Oriente es su relación con la mayoría de los actores de la región. El gobierno ruso tiene claro cuáles son sus amigos en la región y quiénes son países con los que debe hablar para mantener los equilibrios a favor de sus intereses. Esto involucraría, por lo tanto, tres países no árabes de la zona para lograr cumplir con su agenda regional: Turquía, Irán e Israel.

Según uno de los libros del estratega de cabecera, Aleksandr Dugin, Cuarta Teoría Política, la alianza entre Rusia, Irán y Turquía, llamada también "civilización de la tierra", es una alianza estructurada en ideales como la religión, la identidad colectiva y el respeto a los valores de cada país que forma parte. Que Rusia haya mejorado sus relaciones históricas con Turquía le ha permitido tener una serie de accesos territoriales que en décadas anteriores no se habrían imaginado, lo que le ha significado, junto al movimiento estratégico de tomar y rusificar nuevamente Crimea, que el gobierno de Vladimir Putin tenga acceso, a través del mar Negro primeramente y el mar de Mármara después, a través de los estrechos de Dardanelos y el Bósforo, llegar al Mediterráneo, lo que le da un ingreso directo a posiciones estratégicas en la zona. A esto anterior se suma la trascendencia de Irán para el posicionamiento ruso en Asia central, tanto por cuestiones de acuerdos regionales con elementos importantes como el manejo de la cuenca del mar Caspio, o la participación activa en la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), donde, además de los iraníes fortalecer sus relaciones con Rusia y ayudarle a controlar en cierto modo el crecimiento de la influencia china de la zona, le permite romper con el cerco occidental por su programa nuclear. Con esta unión euroasianista contrarrestaría la alianza de países del bloque del Atlántico con Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, quienes concentran, según Dugin, un poder asociado al dominio político y económico, dejando de lado los valores de las sociedades que los componen o participan con ellos, y dando mucho énfasis al liberalismo económico como un elemento dañino para las sociedades. Pero el elemento sustancial que resalta la doctrina duginista y que se considera como la doctrina de cabecera que sigue el presidente Putin es no solo dominar como máximo exponente de poder en distintas regiones de Europa y Asia, sino promover otro tipo de dogma asociado con la multipolaridad, donde se fortalece la identidad de los grandes gestores de poder regionales, como son los casos de Rusia, China y la India, o donde se fortalece en la lucha contra la "invasión occidental" un eje islámico remozado, lo cual por supuesto es un ideal poco probable, por lo heterogéneo, que es el movimiento islámico, pero que podría gestarse con líderes para cada corriente mayoritaria, partiendo del supuesto de un Irán desde el punto de vista del liderazgo chiíta (que lo es hasta ahora) y Turquía como un eventual líder sunita en contraposición a Arabia Saudita. Por supuesto que tendrá fuertes resistencias, ya que ninguno de los dos países son árabes, y eso no es un tema secundario. El único aspecto ideológico relacionado con el judaísmo y el sionismo con el que podría chocar directamente la doctrina nacionalista de Dugin, asociado con los polos de poder, sería la posición favorable o no a los principios euroasianistas o, por el contrario, más allegados a principios atlantistas que finalmente pudiera generar roces entre Rusia e Israel, contemplando que los israelíes tienen como mayor aliado hegemónico a Estados Unidos. Aunque en los últimos años no ha tenido problemas en dialogar y negociar con Moscú o con Pekín proyectos y acuerdos que le son favorables desde la perspectiva económica y hasta militar.