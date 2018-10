Preocupa en Rosario de la Frontera el consumo de alcohol y marihuana

Dos días de intensas jornadas se llevaron a cabo el lunes y el martes en la Ciudad Termal, con el objetivo de capacitar al público en general sobre la prevención de drogas en la comunidad y su problemática en el sur salteño.

La directora de Articulación Comunitaria e Inclusión de la Coordinación General de Adicciones, la licenciada Leonor Ramirez, advirtió a El Tribuno que "cuando el consumo afecta a las relaciones sociales, ya hay un consumo problemático".

También dijo que el problema no es el objeto en sí mismo lo que daña, sino la conducta de la persona respecto al objeto. "Cuando hablamos de objeto, nos referimos no tan solo a las drogas legales o ilegales, sino también a todos aquellos objetos que son impuestos en la sociedad, tales como los celulares, juegos en la play, las computadoras e incluso la televisión misma".

"Generalmente antes el foco estaba puesto en la droga, y las charlas que se brindaban estaban puestas en cuestiones de la sintomatología física, tales como los ojos rojos, o recomendaban a la familia del posible afectado revisar las objetos personales para ver si encontraban sustancias entre sus pertenencias, mochilas, dormitorios, etc, en cambio ahora hay una nueva mirada, ahora se habla de cuestiones asociadas al contexto, o sea a la familia, a las escuelas, a las amistades".

"Por ejemplo, si un chico no va a la escuela un día, o un adulto que no va a trabajar, ya hay un consumo problemático aunque no haya una adicción, por eso es importante tener en cuenta que las personas hacemos un uso de una sustancia, y es ahí cuando podemos caer en un abuso o en una adicción, pero nosotros tenemos que estar atentos a que cuando el consumo afecta mi salud ya es un consumo problemático".

Problemáticos

"Hablamos de consumos problemáticos si tomamos una cerveza, y al otro día estamos con resaca, vómitos, a raíz de haber ingerido alcohol y eso me trae problemas con la pareja por ese consumo, y no realicé las labores correspondientes por esa ingesta, insisto, estamos con un consumo problemático, lo que hay que advertir es el comportamiento con respecto a esa sustancia".

"En el caso de los adolescentes de hoy en día, los chicos son abusadores, no hay personas adictas, ya que hay que tener en cuenta que la persona adicta es aquella que ya hizo un abandono de las instituciones escolares, y ya no tiene contacto con su familia porque esta ya se cansó o la misma tampoco dio lo que tenía que dar, cada caso es muy particular" advirtió la especialista.

"La droga que más se consume hoy en día es sin dudas el alcohol. Hoy que estamos en situación de crisis económica, los chicos no pueden gastar tanto dinero en los boliches, entonces hacen la famosa previa en la casa de alguien, y ya llegan al local bailable con exceso de alcohol, pero la pregunta es ¿si están en la casa de ese alguien, donde están los padres? Muchas veces están en otro sector de la casa viendo tele o durmiendo, y no se involucran ni controlan lo que hacen los hijos, y es ahí donde hay que hacer un llamado de atención a los tutores, ya que se consume un montón en un tiempo muy corto, lo que lamentablemente a veces deriva en un coma alcohólico y en muchos casos es irreversible, por eso es muy importante el rol del adulto, más allá de la droga en sí misma".

"Lo mismo en las escuelas, muchas veces se da que los chicos acuden pero están durmiendo en clases, ¿Qué estuvo haciendo? Jugando a la play o bebiendo, son algunos de los ejemplos, y ahí también el docente debe saber advertir las conductas del alumno" indicó Ramírez.

Finalmente, la especialista dijo que ya no hay una edad para el consumo, ya no discrimina edad ni sector social.

"Muchas veces hay personas que prefieren no estar en su casa, y son adictos al trabajo, al gimnasio, hay que cuestionarse las conductas de las personas que no pueden desarrollar su actividad sin ese objeto, ahora todas las miradas están puestas en el mercado de consumo, que son quienes lavan el cerebro para hacer uso de esos objetos que ofrecen", detalló la profesional.

Las jornadas estuvieron a cargo del Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Salud Pública, con la coordinación general de adicciones, mediante una gestión de la ONG Rosario Solidario.