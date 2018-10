Una turba aborigen incendió tres viviendas en Ballivián

La tranquila y apacible población norteña de General Ballivián fue escenario en la madrugada de ayer de un violento episodio cuando una turba compuesta por medio centenar de aborígenes quemó tres viviendas de una familia criolla, en represalia porque uno de sus miembros hirió con un machete a tres vecinos de esa comunidad de la etnia wichi. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales entre los ocupantes de las propiedades incendiadas, pero si daños materiales de consideración.

La reacción de los indígenas se vio potenciada por una enemistad manifiesta que mantienen desde hace años con la familia Landriel, que se asentó dentro del predio de la comunidad aborigen El Quebrachal, ubicada a un costado de la ruta nacional 34. Jonathan Félix, un vocero del grupo, explicó que no es la primera que los Landriel agreden a miembros de los pueblos originarios. "Esta gente no solo agrede a los chicos, sino que les roban y se burlan de todos nosotros", dijo Félix. Y agregó: "Lo que pasó ahora no se pudo evitar porque la gente se cansó".

Laurentina, otra habitante de El Quebrachal, comentó que todo comenzó cuando un hombre mayor, identificado como Esteban Gallardo, pasó frente al domicilio de Saúl Reyes, familiar de los Landriel, y vio que este estaba agrediendo a su pareja. Cuando Gallardo le pidió que no golpeara a la mujer, el joven sacó un machete y lo atacó. Al advertir que varias personas se acercaban para auxiliar a la víctima, Reyes escapó del lugar, pero en el trayecto hirió a dos jóvenes que trataron de detenerlo.

Frente al cariz que tomaron los acontecimientos, pasada la medianoche unos 50 vecinos se trasladaron hasta la vivienda del agresor y le prendieron fuego. Lo propio hicieron en la casa de uno de los Landriel y en la de la abuela de este, de apellido Anaquín. Esta señora y los ocupantes de las propiedades quemadas lograron ponerse a salvo, ya que se autoevacuaron a tiempo. Los enardecidos aborígenes también prendieron fuego a una camioneta Ford y a una moto que estaban estacionadas frente a dos de las viviendas quemadas.

Los dos únicos policías que llegaron alertados por las lenguas de fuego nada pudieron hacer para evitar la acción incendiaria de los enojados vecinos. Cuando minutos después llegó un camión de bomberos enviado desde General Mosconi, las casas ya había sido consumidas por el fuego. "No se pudo rescatar nada, ni siquiera una silla", graficó uno de los efectivos de bomberos.

Para controlar la situación arribó un piquete de la guardia de infantería de la Unidad Regional 4 Tartagal, ya que los aborígenes querían tomar represalias contra toda la familia Landriel, cuyos integrantes buscaron refugió en casas vecinas, de donde fueron rescatados protegidos con escudos. La situación recién pudo ser controlada ayer al mediodía, por decisión del consejo de caciques de las seis comunidades que habitan el predio donde ocurrieron los hechos.

La Policía informó que de las personas heridas por Reyes, el más afectado es Gallardo, quien fue traslado al hospital de Tartagal, donde se determinó que presenta una herida punzante en el abdomen. Los otros dos fueron asistidos en el hospital de General Mosconi, con lesiones cortantes en el rostro y clavícula. Respecto a Reyes, se informó que fue detenido horas después de los incidentes. Junto a él está privado de su libertad el jefe de la familia Landriel.

En el caso tomó intervención la fiscal Penal de Embarcación, Gabriela Alejandra Souto, quien hasta las últimas horas de ayer no dispuso la detención de ninguna de las personas que participaron de los incendios. Laurentina, la vocera de la comunidad, manifestó: "La gente hizo muchas denuncias por la violencia de esta familia contra nosotros y por eso reaccionó de esta manera".

Exigen que los Landriel sean expulsados

El consejo de caciques presentó un denuncia y un formal reclamo.

Ayer al mediodía el consejo de caciques se presentó en la comisaría de Ballivián, donde presentó una formal denuncia contra la familia Landriel por las agresiones que vienen sufriendo. Al mismo tiempo, se reunieron con las autoridades municipales, a quienes le exigieron que los Landriel sean expulsados de sus tierras para terminar con la disputa que mantienen desde hace años.

Jonathan Félix, vocero de una de las comunidades, responsabilizó a la Justicia por los incidentes. “Todas las veces que presentamos denuncias por las agresiones que sufrimos de esta gente nunca hicieron nada. A los agresores los tenían detenidos dos o tres días y los liberaban, y por eso los hermanos decidieron hacer justicia por manos propias”, sentenció.

Félix sostuvo que “muchas veces reclamamos por notas a la fiscal de Embarcación (por Souto) que tomara cartas en el asunto”. En ese sentido, sostuvo que “el consejo de caciques había decidido trasladarse a Embarcación para hablar con esta funcionaria, pero las cosas se precipitaron por la agresión que sufrieron tres personas de la comunidad El Quebrachal el martes a la noche”.

Según Félix, “desde hace tiempo veníamos solicitando que esta familia (por los Landriel) se vayan del predio que ocupamos, pero nadie nos escuchó”. A su juicio “después de lo que ahora pasó esperamos que hagan algo. Tienen que entender que estos violentos no pueden convivir con noso tros”.