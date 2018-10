“Sin antenas no hay celulares; con pocas antenas, los celulares aumentan su radiación”

“Sin estaciones base, no hay celulares; sin suficientes estaciones base, el exceso de celulares termina forzando el sistema y aumentan las radiaciones”.

El ingeniero en telecomunicaciones Miguel Staiano estuvo ayer en el Concejo Deliberante donde respondió a los interrogantes que se plantean acerca de si las antenas que comunican a los celulares son peligrosas. “Toda actividad humana entraña un riesgo; las antenas deben ser controladas permanentemente, como cualquier aparato, pero más peligroso es confundirse”, dijo el ingeniero al hablar con El Tribuno, y relató una experiencia: “En una localidad, los vecinos denunciaron un aumento de casos de cáncer; era verdad. Todos responsabilizaban a la antena, aunque no existía ninguna razón para que eso ocurriera. Hicimos un estudio de la zona. En un taller de maquinaria agrícola detectamos que todos los desechos, contaminados con agroquímicos, eran enterrados -durante años- en un pozo y sin tratamiento. Las napas de la localidad se habían contaminado y esa era el agua que consumía la gente”.

Staiano reitera que “no hay que tomar decisiones sin hacer mediciones”, y ofrece un ejemplo: en el mundo, la curva de aumento de uso de celulares muestra un crecimiento extraordinario, y la de los casos de cáncer se mantiene estable.

“Pero yo no soy médico”, aclara. Aunque con algunos médicos investigadores de la Universidad de La Plata realiza estudios vinculados al uso de celular y la salud humana. “Todo hay que medirlo y controlarlo”, repite casi obsesivamente. Ayer por la mañana, Staiano participó de una reunión de la Comisión Especial que debate el proyecto de ordenanza para habilitar la instalación de las estructuras soportes de antenas para celulares. “La gente se asusta por las estructuras que sostienen a las antenas de base y no se preocupan por la antena que está dentro del celular.

¿Qué pasa con las antenas?

La telefonía móvil funciona como un sistema de antenas, el cual está conformado por las estaciones base y los celulares, es por ello que tienen que funcionar de manera equilibrada. Sin el número adecuado de antenas de base, los celulares emiten a máxima potencia y, atención, ¡los tenemos pegados al cráneo!. Esto no significa que se deban colocar de manera descontrolada. Todo requiere análisis previo y control.

¿Cómo es la circulación en ese sistema?

Los celulares no se comunican uno con el otro. Mediante un lóbulo de radiación principal, en el cual se condensa la energía y se emite enfocándola donde están los usuarios. El celular busca la antena, cuando ésta se encuentra cerca, el aparato emite poca radiación pero a medida que nos alejamos aumenta cada vez más. Es la radiación del celular, no de la antena.

En Salta, todo el mundo usa celular pero mucha gente no quiere antenas ...

Hay temor a lo desconocido. Adentro del teléfono celular hay una antena. Y la antena base tiene un soporte cuya dimensión es intimidante. Las estructuras de las radios AM irradian campos electromagnéticos...

¿Nocivos para la salud?

No, siempre que se controlen. Las irradiaciones infrarrojas o el microondas son campos electromagnéticos. Los handies, los radiotaxis, también. Las radios FM normalmente se instalan en las ciudades, muchas veces en forma clandestina, con antenas que, cada una, emite de 1000 a 2000 watts, contra 40 de las antenas de celulares. Y abundan en todas partes, aunque no se las vea.

¿Cuál es la intensidad legalmente aceptada?

En base a informes, investigaciones, recomendaciones y disposiciones del Ente Nacional de Telecomunicaciones y de, Ministerio de Salud se estableció que el nivel máximo permitido es 0,2 mili watts por centímetro cuadrado (0,2 mW x cm2)

¿Es una intensidad razonable?

Es la que está estudiada y experimentada. Cada antena tiene limitaciones en la distribución de potencia; no puede abastecer a todos los celulares. Cuando hay demasiados celulares para el número de antenas. Los celulares no se comunican entre si, sino con la antena base. Esto debe entenderse, hay que tener estaciones base . Y el número suficiente, para que la comunicación funcione.

¿Qué temor percibe usted en quienes se oponen a las antenas?

Yo creo que es miedo a lo desconocido. La gente tiene miedo al cáncer, y yo no puedo hablar como médico. Como ingeniero, puedo decir que las mediciones que hice dan muy por debajo de los 0.2 mW. Y con más antenas, estaríamos mejor, porque habría más celulares y estos emitirían menos. Sin antena, el celular aumenta la emisión.

¿La emisión de celular tiene riesgo?

.... Está al lado de la cabeza. Lo ideal es bajar al mínimo la emisión, pero sin antenas de base, la emisión, necesariamente, va a aumentar. El celular busca la antena, y si no la encuentra emite más aún. Esto es una cuestión de salud pública: cuanto más distancia, menor es el impacto de la emisión: la antena está más lejos, en una torre o en un edificio; y el celular, en la oreja.

¿Problema simple o complejo?

Tecnológicamente, completamente manejable; socialmente, complicado. Por el descreimiento, el desconocimiento, porque hay muchos intereses en juego...

Claro, puede haber otros interesados en instalar esas antenas...

Ha sucedido, pero yo puedo hablar de informaciones técnicos. Los aspectos políticos, discursivos o sociales son más lábiles.

Hace una semana vinieron técnicos que se oponen a las antenas. En síntesis, dijeron que no está probado que no produzcan daño...

¿Usted maneja?. No está probado que vaya a chocar, pero no es descartable. ¿Usted dejaría de manejar por eso?

¿Qué recaudos toma la industria electrónica para evitar problemas de salud?

El control constante. Permanente, en base a conocimiento e investigación. Hace pocos días se anunció la creación de la medicina contra el cáncer, pero inaccesible, porque costaría 300.000 dólares por píldora. ¿Hubiera muerto de cáncer, por ese motivo, a los 65 años, el multimillonario Paul Allen, cofundador con Bill Gates del gigante informático Microsoft? Se instalan informaciones falsas y, en algunos casos, quedan como verdades, aunque no son verificables e, incluso, parecen contradictorias. Es un problema que desborda al saber del ingeniero. Yo soy investigador y creo que todo hay que chequearlo.

En el Concejo le preguntaron quién le paga sus investigaciones...

Había una persona con un cartelito... Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y trabajo para empresas. Y me pagan, claro. Pero me pagan para que informe la verdad. Yo no voy a firmar un informe a gusto del que me lo encargó. No voy a arriesgar mi trayectoria suscribiendo una mentira.

En pocas palabras, que le diría a la gente asustada con las antenas

Nunca hay que perder el control, pero sabiendo qué hay que controlar. No se puede hacer funcionar un sistema de otra manera que aquella para la que fue concebido. Sin antenas suficientes, los celulares aumentan la emisión. Hay que tener antenas y celulares. Hay que evaluar si es cierto lo que se dice antes de asustarse. Si el celular causara cáncer, con la cantidad de celulares que existen, habría muchos más casos de cáncer, y no los hay. Si no tomo en cuenta todas las variables, cualquier problema estará mal resuelto.