El  Gobierno quiere deportar a los extranjeros detenidos por los incidentes en el Congreso

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , afirmó hoy que el Gobierno quiere que los extranjeros detenidos por los disturbios de ayer frente al Congreso "sean deportados lo antes posible". Se trata de dos venezolanos, un paraguayo y un turco.Durante una conferencia de prensa, Frigerio dijo que el Ejecutivo "está en contacto con el juez y el fiscal" que intervienen en la causa por los incidentes de ayer para que haya "un juicio abreviado y que sean deportados lo antes posible".Por otra parte, destacó la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados y elogió el "apoyo de una parte significativa de la oposición que trabajó" con el oficialismo."A partir de este presupuesto con equilibrio fiscal, la Argentina es menos vulnerable, por eso tan importante"El jefe del bloque peronista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, también se mostró a favor de que los extranjeros detenidos durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso "estén listos para salir del país".



"Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos, el paraguayo y el turco (que fueron detenidos) ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así"", dijo Pichetto, quien lamentó que el debate por el proyecto de presupuesto se haya convertido en un "hecho preinsurreccional".

El legislador aclaró que no tiene "ninguna mirada xenofóbica", al tiempo que la llegada de inmigrantes venezolanos "por esta visión alegre que tiene el Gobierno en la que han entrado más de ochenta mil". Por otra parte, en declaraciones periodísticas el senador cuestionó a los sectores que buscaron "convertir el tratamiento de una ley de Presupuesto en un hecho casi preinsurreccional".

Señaló que "en Argentina es una gran estupidez" actuar así y que "nunca he vivido imágenes como las que se viven adentro de la Cámara de Diputados".

"Es inadmisible, esas acciones y esas características que la Cámara de Senadores no repite", advirtió.