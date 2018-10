Delegados de la Orquesta Sinfónica piden el pase a planta permanente 

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Salta realizan un pedido para modificar una ley y que los convalide a conseguir la condición de pertenecer a la planta permanente del Estado.

En un comunicado oficial, los trabajadores aseguran que ‘la estabilidad laboral es un derecho garantizado por la Constitución Nacional Argentina en el artículo 14 bis y que las orquestas profesionales de toda la Argentina tienen reconocido este derecho‘.

Sostienen que la inestabilidad laboral no mejora la calidad y estímulo de los integrantes de un organismo artístico, por el contrario esta se logra mediante la inversión cultural, capacitaciones a sus integrantes y la excelencia de su director titular. Con el transcurso de los años un organismo sinfónico no pierde su nivel artístico, si no que se consolida un crecimiento en la calidad del conjunto afianzándose como colectivo.