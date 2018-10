Marta Portugal: llevando el arte de Salta a París

Mañana a las 19, en el Museo de Arte Contemporáneo, Zuviría y España, se realizará un conversatorio con Marta Portugal, salteña radicada en Francia y parte de la Asociación Transhum’art, que promociona la producción de los artistas emergentes de Argentina en Francia y de los franceses en nuestro país.

“Trabajamos desde hace 14 años y ya hemos concretado muchos proyectos. Invitamos a colegas artistas para que participen presentando carpetas de trabajos; de allí, una comisión que se conforma con artistas y curadores de otras instituciones, elige a los artistas que van a formar parte de una nueva exposición, ya sea colectiva o individual”, explica Marta.

De esta manera, expondrán próximamente en Francia los artistas salteños Carolina Grillo, Federico Kirschbaum, Vero García, Mercedes Ruiz de los Llanos, Florencia García y Fernando Qüerio. “La propuesta siempre es organizar muestras bajo un tema. En enero pasado presentamos el proyecto ‘Arte y Neoliberalismo’, sobre cómo se posiciona el arte ante el discurso neoliberal y si hay posibilidad de que exista o no. Fue una exposición colectiva de franceses y argentinos en la galería Planet Rouge. Hubo un verdadero intercambio. Me interesa que en las exposiciones se mezclen discursos, así que en cada una invito a una persona que no tenga nada que ver con el arte. En esta invitamos a Patrick Baubeau, periodista de Le Monde, que hizo una exposición maravillosa”, cuenta Marta.

“Yo estuve desde el principio de la asociación, pero ahora hago solo curaduría, búsqueda de artistas, de espacios privados y públicos para exponer y de viajar también. Se expone no solo en lugares dedicados al arte como museos y galerías, sino en espacios alternativos como hospitales, bibliotecas o mercados. La próxima exposición se hará en un gabinete de abogados. El tema es el amor de pareja. La muestra será en el estudio Rochelle Spir el próximo 29 de noviembre, y el 6 de diciembre en la Casa de la Argentina de la ciudad universitaria de París”, dice Marta.

“Para mí es una realización el lograr una trayectoria con la asociación. Fue un sueño que se concretó con la primera de Leonardo Pellegrini en 2004, en la sala de la Universidad de París 8, donde me formé en artes. Hoy tenemos un equipo y varias exposiciones a cuestas. Seguimos aprendiendo y enriqueciéndonos”, asegura. “Es una manera de hacer puente entre dos culturas que son parte mía. Siempre orientada por el deseo de la belleza, que es lo que a mí me mueve. Hice arte por eso. Viajé a Francia a especializarme en psicoanálisis, y a los dos años comencé artes plásticas. Ahí me di cuenta que amaba crear espacios de encuentro. Y es lo que hago”.