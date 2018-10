El Gobierno inició el trámite "para deportar lo antes posible" a los extranjeros detenidos en el Congreso

El Gobierno aseguró hoy que espera que los cuatro extranjeros detenidos en el marco de los incidentes frente al Congreso sean deportados "lo antes posible", por lo que Migraciones ya inició el trámite administrativo de expulsión.

En conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, detalló que el Gobierno se puso en "contacto" con la Justicia para que se realice un "juicio abreviado" sobre los extranjeros detenidos y así poder apurar su expulsión.

"Ya estamos en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos lo antes posible", resaltó el funcionario nacional, tras ser consultado sobre el pedido que hizo el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, para que los detenidos fueran echados del país cuanto antes.

Miguel Pichetto pidió que los extranjeros sean echados de Argentina inmediatamente

Los extranjeros en cuestión son Baran Anil, un ciudadano turco de 27 años; Luis Fretes, paraguayo de 36; y los venezolanos Felipe Uleo, de 31, y Víctor Ulea, de 23.

En la conferencia que tuvo lugar en Casa Rosada tras una reunión de Gabinete, Bullrich indicó que "lo más probable" es que los extranjeros "sean expulsados del país por Migraciones".

"El turco y los venezolanos no son ciudadanos argentinos. Justo estaban por vencer sus posibilidades de seguir en el país como turistas. Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos con el director de Migraciones (Horacio García) y lo más posible es que sean expulsados del país. Que vengan a la Argentina, los reciban con buena onda y estén generando estas acciones violentas, no va", señaló la ministra.

Además, Bullrich detalló que el detenido de nacionalidad turca "no tenía antecedentes" y los venezolanos tampoco, aunque aclaró que muchas veces no se puede acceder a las bases de datos de ese país.

En el caso intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 15, a cargo de Federico Tropea, por los delitos de "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño".

Según supo NA, la Dirección de Migraciones ya inició el trámite administrativo correspondiente a la expulsión del país, aunque para ello se requiere de la Justicia, que debe determinar si los extranjeros fueron culpables de un delito o no, por eso el juicio abreviado.

Actualmente, está vigente el decreto 70/2017, que firmó el presidente Mauricio Macri, para que Migraciones pueda agilizar deportaciones, rechazar ingresos de personas con antecedentes y quitar residencias.

Los cuatro extranjeros fueron liberados esta madrugada, al igual que el resto de los detenidos -en total 27-, sin prestar declaración indagatoria, algo que seguramente ocurrirá la próxima semana, y se espera que el fiscal pida las cámaras de la zona para intentar determinar cómo sucedieron los hechos.

Dirigentes sociales y políticos se acercaron a la Comisaría 10 de Floresta, donde estaban alojados los detenidos, para reclamar por su libertad. Allí estuvieron la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas; el líder de SUTEBA, Roberto Baradel; el secretario general de UTE, Eduardo López; el jefe de la CTEP, Juan Grabois, la legisladora porteña del PTS Myriam Bregman; la diputada del FpV y referente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti; y el economista Claudio Lozano.

Desde Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), repudiaron "las mentiras xenófobas y malintencionadas de Clarín, que se suman a las nefastas declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto y la ministra Patricia Bullrich, contra Baran Anil, Felipe Puleo, Víctor Puleo y Luis Fretes".

La entidad señaló que "los cuatro fueron detenidos al voleo en la zona de Constitución cuando se encontraban realizando distintas actividades y trámites personales y fueron liberados en la madrugada hoy al igual que todos los detenidos en la represión de ayer".

Entre los detenidos estaba el director de la revista La Garganta Poderosa, Ignacio Levy, quien tras quedar libre denunció una "cacería humana", al tiempo que responsabilizó por la situación al secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

Momento en que es detenido Ignacio Levy, director de La Garganta Poderosa