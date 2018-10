Premio doble de Angelici al Pipa Benedetto

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció ayer que le dará “un premio doble” al delantero Darío Benedetto, a raíz de su doblete frente a Palmeiras, que adelantó al xeneize en la serie semifinal de la Copa Libertadores.

“El Pipa hizo dos golazos; el segundo era para ponerlo en un cuadro. Es un gran goleador que trabajó mucho después de su lesión. Me pone contento por él porque sé lo que trabajó y lo profesional que es. No se le estaba dando el gol, y el goleador vive del gol”, afirmó el presidente de Boca.

Y, en una entrevista con Fox Sports, agregó: “Tengo un acuerdo aparte con él. Le pago por gol y estos dos goles serán los que más contento le pagaré. Valían lo mismo que los otros que hizo, pero le dije que estos se los iba a pagar el doble”.

Angelici se ilusionó con el 2 a 0 obtenido en el estadio de la Bombonera porque “es un buen resultado”, pero aclaró que a la revancha en San Pablo el próximo miércoles hay que llegar “más concentrados que nunca”.

“Estoy muy contento, es una alegría ver toda la fiesta que hubo, pero ahora tenemos que pensar primero en el partido del sábado (por mañana) ante Gimnasia La Plata, por el torneo local”, aseguró.

El Tano confió que el hincha de Boca le pide por la calle lograr el título en la Libertadores y evitó hablar sobre una hipotética final con River, que deberá revertir un 0 a 1 como visitante frente a Gremio.

“Todavía no estamos en la final. Tenemos que pensar en estar en la final y después en salir campeón”, concluyó Angelici.

Pero lo cierto es que Boca, que hasta fue considerado el peor equipo de los cuatro semifinalistas de la actual Copa Libertadores, y tras el triunfo del miércoles, se ilusiona con sumar su séptima copa del continente, las mismas que tiene Independiente, y destronarlo como “el rey de copas”.

“Ahora entrás y la metés”, le dijo la esposa

A Darío Benedetto le alcanzaron los 13 minutos que estuvo en cancha para convertirse en el hombre de la semana. Varias horas en la prensa, agradecimientos en las redes, memes y más...

También hubo mensajes de Whatsapp, uno de ellos muy especial: su mujer, Noelia Pons, no le escribió tras el partido sino en el entretiempo. ¿Qué le puso? “Ahora entrás y la metés”.

La historia fue confirmada por el Pipa en diálogo con Fox Sports. “Me llegaron 130, los conté. Hacía mucho que no me pasaba”, explicó. También le escribió Martín Palermo, su ídolo: “La comparación con Martín me fascina porque es mi ídolo. Orgulloso de que me comparen con él”, aseguró.

Después de 339 días volvió a lo suyo: el gol.