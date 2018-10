El DT Víctor Riggio pateó el tablero

Las inclusiones de Mauro Leguiza en el arco, Marcos Benítez en defensa, Gianfranco Marocco en la zona media y la duda de que si jugará Juan Cobelli o Diego Martínez, uno de los dos en zona de ataque; los cambios posicionales de Alvaro Cazula, Jonathan Hereñú, son los movimientos que el DT Víctor Alfredo Riggio prepara para definir el equipo de Gimnasia, que el domingo, a las 17.30, recibirá a Crucero del Norte, en el Gigante del Norte.

Tres cambios por cuestiones tácticas con las salidas de Damián Cebreiro, Matías Rosso y Emanuel Morete y uno por la expulsión de Ezequiel Riera (le dieron dos fechas de suspensión), es lo que viene estudiando Riggio para esta nueva presentación de local y en otro bravo desafío puesto que el albo, en su cancha está obligado a levantar el aplazo por lo que significó la dura derrota en la fecha pasada frente a Chaco For Ever por 3 a 1.

En los ensayos, el entrenador probó con esta formación: Mauro Leguiza; Alvaro Cazula, Marcos Benítez, Gabriel Pusula y Fabio Giménez; Jonathan Hereñú, Raúl Iturrieta, Gianfranco Marocco y Joaquín Mateo; Luciano Herrera y Diego Martínez o Juan Manuel Cobelli. Cazula aparece en la posición de defensor por derecha, mientras Hereñú se paró unos metros adelante, del puesto que estuvo ocupando anteriormente. Con el juvenil Gianfranco Marocco, se buscará que Joaquín Iturrieta, cuente con hombre más de apoyo en un nuevo dibujo táctico que incluye mayor dinámica en la mitad de la cancha en la posesión de la pelota. Y falta definir si Luciano Herrera será acompañado por otro atacante de área como Diego Martínez o Juan Manuel Cobelli.

Gimnasia y Tiro, necesita volver al camino de la victoria y salir del incomodo lugar en la tabla de posiciones, donde se encuentra como uno de los penúltimos. Es el momento en el cual ya no puede seguir cediendo puntos si pretende también pelear por un lugar entre los cuatro primeros y en zona de clasificación.