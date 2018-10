Juventud, como en un picadito

Como en un rejuntado o un equipo de barrio para un “picadito”, así decidió entrenar desde ayer el plantel de Juventud Antoniana con vistas al partido con Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, programado para el domingo desde las 17, con el control del árbitro tucumano Nelson Bejas. Dejando de lado la medida de fuerza de no entrenar, que los jugadores volvieron adoptar por la falta de pago (un porcentaje pendiente por el mes de agosto y la oficialización de 9 contratos en la AFA), luego del regreso desde Resistencia, Chaco, el miércoles pasado, la nueva modalidad de protesta fue dirigirse a las canchas auxiliares del estadio Martearena para ponerse a la órdenes de DT Mónaco.

Llamó la atención que cada uno de los integrantes del plantel antoniano luciera una indumentaria distinta y no la habitual que les entrega el club para cumplir con los entrenamientos. Cada jugador llevó su propia remera o camiseta y pantalón corto, todos vestidos de diferente manera se los vio trabajar bajo la atenta mirada de Salvador Mónaco. Esta decisión de los jugadores se mantendrá hasta que los dirigentes cumplan con la entrega del dinero pautado, dado que ahora también deberán pensar en pagar el sueldo que corresponde a septiembre.

Y a pesar de que las promesas no fueron cumplidas, este grupo de jugadores le pone mucho empeño al trabajo, más teniendo en cuenta que se busca, al menos, mantener la parte física en buena forma, sumado a ello el trabajo táctico que intenta ejecutar el técnico Mónaco, quien hasta el momento solo pudo poner en práctica una idea de juego en el partido frente a Sarmiento en Chaco, lamentablemente con una derrota que lo dejó en una posición incomoda en la tabla de posiciones, transcurrida la mitad de la primera parte del torneo.

“Hablamos con los jugadores y les dijimos que los más viable es seguir entrenando; no podemos dejar de entrenar. No nos puede llegar a pasar lo de la vez pasada. Hay que hacer un esfuerzo entre todos y defender nuestra postura, pero trabajando”, manifestó Salvador Mónaco.

El entrenador señaló que ya mantuvo una reunión con los dirigentes. “Vamos a ver si a más tardar el sábado le dan una solución al plantel. En un momento difícil, pero tienen que se claros con los jugadores y no mentir, decir la verdad”, declaró.

Mónaco analiza algunos cambios en el equipo

Facundo Castro ya cumplió una suspensión y está a disposición del DT Salvador Mónaco para el partido con Altos Hornos Zapla. Si el técnico decide incluir a Castro en el primer equipo (hoy tienen previsto hacer fútbol), en la posición de defensor por izquierda, el “Rata” Raúl Zelaya pasaría a cumplir funciones como carrilero por este sector. Pero Mónaco también espera la recuperación del “Beto” Claudio Acosta, quien se retiró lesionado en el partido que Juventud perdió en el Chaco frente a Sarmiento y fue reemplazado por el juvenil Leonardo Villa.

El santo luego de este compromiso con el merengue tendrá que visitar a San Martín de Formosa y, posteriormente, vendrá el clásico frente a Gimnasia y Tiro, por lo pronto, tres partidos muy importantes para definir su futuro.