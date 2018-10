“La tecnología no reemplaza la función docente, siempre tiene que ser una herramienta”

En Salta se realizó una capacitación para docentes, organizada por Google Argentina, que buscaba ayudarlos a generar entornos de navegación más seguros en las aulas, a través de herramientas como “Sé genial en Internet” y “Family Link”. Este taller forma parte del plan “Crecé con Google”, que ofreció capacitaciones también a pymes, emprendedores, mujeres, estudiantes y periodistas.

Florencia Sabatini, gerente de Comunicaciones de Google para la Argentina y el Cono Sur, dialogó con El Tribuno acerca de estas herramientas y de los desafíos que tienen los docentes en una época en que la tecnología ocupa casi todos los ámbitos de las vidas de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué temas trabajarán con los docentes?

En un contexto donde hay 13 millones de niños, niñas y adolescentes en la Argentina que están conectados a Internet y la mayoría de ellos lo hace a través de un celular, queremos empoderar a los docentes, que juegan un rol clave dentro de las aulas, para mostrarles algunas herramientas para que la navegación en Internet sea más segura y que no cometan imprudencias.

Tenemos dos cosas fundamentalmente. Una aplicación, que se llama “Family Link”, que sirve a los padres para gestionar mejor el uso que hacen sus hijos de los dispositivos. Con esta aplicación, se puede controlar el tiempo que los chicos pasan en el celular o en la tableta, establecer un horario límite para que los chicos la usen y otras funcionalidades, que son muy buenas para los padres. Hay una cuenta madre, que es de un adulto, que gestiona diferentes dispositivos de los chicos. Hay un programa que lanzó Google en Estados Unidos hace un año y que en Latinoamérica se lanzó recién este año, que se llama “Sé genial en Internet”, que tiene diferentes líneas: una es para docentes; otra, para padres, y otra, para chicos. Allí, los chicos tienen un mundo virtual que se llama “Interland”, donde juegan y se los pone a prueba para ver si están informados y asegurarnos de que tengan una navegación más segura en Internet. Aprenden a validar fuentes, a distinguir qué información no es conveniente compartir en las redes sociales y “netiquette”, etiqueta virtual, que son las cosas que no deberían hacer en Internet. Estas son guías, orientaciones, información que muchas veces los docentes no conocen y que a ellos, a veces, por estar en desventaja con relación a los más chicos o jóvenes, que tienen un dominio total y absoluto de la tecnología, los deja a un costado. Entonces, Google les muestra esta información, los capacita y los ayuda para que, en el ámbito del aula, ellos transmitan este conocimiento y estas orientaciones a los chicos.

¿Qué vínculo proponen desde Google entre educación y nuevas tecnologías?

En cuanto a la educación formal, existen soluciones dentro de un área específica de Google que se llama Google para la Educación. Una se llama “Classroom” (salón de clase) para que los docentes gestionen en el marco áulico el proceso de enseñanza: las tareas, las notificaciones, las notas y los exámenes. Hay una gran diversidad de herramientas, que son plataformas que le sirven al docente para gestionar un aula.

¿Cómo pueden hacer los docentes para que los chicos usen la tecnología para los fines que ellos pretenden?

Con capacitación. Es fundamental que el docente domine los dispositivos y las plataformas digitales para hacer un aprovechamiento mayor en un contexto áulico. El docente no conoce qué bondades puede traer la tecnología para construir un concepto, para traer información al aula y eso lo pone en desventaja.

Existe una plataforma muy interesante, que se llama “Google Arts & Culture”. Es un sitio que armó Google donde hay contenido cultural y pictórico: desde las maravillas que hay en el museo Louvre (en París, Francia), pasando por los escritos de Nelson Mandela, hasta la evolución de la vestimenta o del calzado en el mundo. Es un depósito cultural enorme, que cualquier docente puede usar.

Hay colecciones especiales de “Street View” muy interesantes. El año pasado mapeamos con la tecnología de “Street View” el cruce de los Andes que hizo el general San Martín hace poco más de 200 años. Esta fue una iniciativa que hicimos con la TV Pública, en el marco de un” docurreality”. Si alguien tiene que dar Historia, eso le sirve muchísimo.

Invitamos a los docentes a que investiguen, a que usen el buscador y otras herramientas de Google para dar un apoyo al contenido áulico. Por supuesto, la tecnología no reemplaza la función docente, siempre tiene que ser una herramienta, un complemento.

¿La tecnología puede favorecer el aprendizaje?

Yo estoy convencida de que sí porque antes, para acceder a un conocimiento, una tenía que estar superinformada a través de los medios o asistir de manera personal a una biblioteca, conseguir el libro, leer, instruirse y cultivarse intelectualmente. Como nunca antes en la historia de la humanidad, hubo tanta información disponible y eso es gracias a los buscadores y gracias a Google.

Toda la información que se publica en todo el mundo y que se deja ser indexada por el buscador, está disponible.

¿Cómo se puede favorecer ese discernimiento?

Tiene que estar la guía del docente y de los padres. Nosotros delegamos parte de la educación en un contexto áulico cuando, en realidad, la educación empieza y termina en casa siempre. Entonces, creo, padres y docentes tenemos que orientar a los jóvenes, por ejemplo, a que no se queden con una sola palabra acerca de un tema sino que busquen otras fuentes de información.

Hay una iniciativa que Google desarrolla en Estados Unidos con el Instituto Poynter y otras instituciones, que se llama “Media Literacy for Education”. Es como un aprendizaje a utilizar Internet de la mejor manera y que tiene que ver con esto. Esto recién arranca en otros mercados pero no descarto que pronto llegue a nuestro país porque es algo necesario. Tenemos que ayudar a la gente a que desarrolle habilidades para detectar de mejor manera las fuentes que son más confiables o el conocimiento que le agrega valor.

¿Cómo se puede buscar mejor en Internet?

Es importante refinar los criterios de búsqueda. Para eso existen atajos y comandos para mejores búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero buscar un contenido de Astronomía, mi preferencia va a ser un contenido de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por su nombre en inglés). Entonces, si busco cuándo Plutón dejó de ser categorizado como un planeta y pasó a ser un planeta enano, en vez de ir a la NASA y perderme ahí, puedo poner (en el buscador): “Plutón site:nasa.gov”. Así le digo al buscador que busque “Plutón” en el sitio de la NASA y me traiga esa información. Le restrinjo el ámbito de búsqueda, lo cual hace que mi búsqueda sea más eficiente y efectiva y así puedo hacerlo con un montón de cosas. Hay comandos específicos, que la gente debería saber usar. En Internet hay instructivos de cómo usar estos comandos para hacer una mejor búsqueda.

Algunos especialistas recomiendan que niños, niñas y adolescentes no tengan tanto acceso a los dispositivos tecnológicos...

Yo creo que la tecnología no vino a complicarnos la vida sino a enriquecerla y a ayudarnos a ser más productivos. Desde el lado de Google hay un montón de herramientas, que la gente no siempre conoce, que permiten gestionar la tecnología con los chicos. Primero, los filtros en Youtube para los chicos, que la gente no sabe cómo usarlos y los recomiendo. Segundo, aplicaciones como Family Link, para que los adultos gestionen el tiempo de uso y los contenidos de los dispositivos que usan los chicos para tener más control de lo que usan y de cómo lo hacen. Tercero, la comunicación en información. La tecnología no tiene que estar excluida porque ya forma parte de nuestra vida. Lo que hay que hacer es ver qué se hace con ella, cómo, por cuánto tiempo y qué lugar ocu pa en nuestra familia.