Bien por el biodiesel

La Cámara Regional de la Producción y Agroindustria de Salta, da su total apoyo al ensayo con biodiesel en unidades de transporte público decidido por el Gobierno Provincial, emulando la experiencia de Rosario de Santa Fe, especialmente como señal de la decisión del Ejecutivo de promover su uso en la provincia.

La producción agropecuaria provincial está estacionada en su desarrollo intrínseco, estratificada en los mismos productos primarios de hace años, su crecimiento no puede considerarse desarrollo es simplemente su evolución vegetativa, potenciada por la innegable tecnificación del agro salteño y la vocación de sus productores, pero lamentablemente en años no ha habido aportes de valor agregado, es decir no nos destacamos por la innovación sino por hacer mejor lo que siempre hemos hecho. Y de eso se trata, de promover la agroindustria como uno de los ejes fundamentales para darle potencia al desarrollo provincial. La industrialización de la soja en la provincia es la gran oportunidad que no podemos dejar pasar, ya que obtendríamos biodiesel y expeller. El primero para los motores diesel y el segundo como proteína de los alimentos balanceados de nuestros vacunos, porcinos, pollos, etc. Hoy el pellet viene del sur con lo que nuestra soja tributa un doble flete, al ir como grano y al volver como pellet, que paga el productor.

Precisamente el espíritu de la ley de Biocombustibles N§ 26093 en su artículo 12 establece la obligación de las reparticiones nacionales de usar biocombustibles.

Teniendo en cuenta que el biodiesel es un aporte de energía renovable y no contaminante, aparejado al hecho de que constituye un sustancial valor agregado a un cultivo primario, creemos que su promoción por parte del gobierno provincial, es un paso en la dirección correcta, como impulsor del desarrollo de la agroindustria salteña.