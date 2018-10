Hallaron a una mujer asesinada en Orán

"Me mandé una macana, me voy de viaje...", le expresó Cirilo Roberto Córdoba a una hermana que vive en la ciudad de Salta durante la escueta conversación que mantuvo con ella en las últimas horas de la tarde del domingo pasado. El hombre se comunicó por celular desde la ciudad de Orán y a partir de ese momento la mujer no tuvo más contacto con él.

Si bien la mujer se quedó con la intriga, jamás pensó que el mensaje de Córdoba encerrara un trasfondo dramático. Sin embargo, con el correr de los días la incertidumbre se apoderó de ella, sobre todo cuando su hermano no respondía a sus llamados. Recién entonces tomó verdadera conciencia acerca del contenido de la conversación del domingo.

Fue así que el miércoles a la noche se presentó en la comisaría 104, ubicada en el barrio Palermo I, en la zona oeste alta de la capital. Allí manifestó que estaba preocupada por no tener noticias de Córdoba y lo que le expresó a secas en su último contactó con él: "Me mandé una macana...". De acuerdo con los datos aportados por la testigo, Córdoba tenía su domicilio en el pasaje San Lorenzo 130 de barrio Patrón Costas, situado al este de San Ramón de la Nueva Orán.

Con esta información se comunicó la novedad a la comisaría 20 de la ciudad norteña. Cuando el personal llegó a la vivienda comprobó que la puerta estaba cerrada con llave y que nadie respondía a los insistentes llamados. Un vecino advirtió que desde el domingo no veían a su propietario, como tampoco a una supuesta inquilina, identificada como María Esther Chesuino, de 50 años, a la que conocían como la "Paraguaya".

Otro lugareño de una vivienda colindante manifestó haber sentido olores nauseabundos cuando el miércoles a la tarde fue a buscar a Córdoba y se detuvo junto a una ventana. Los efectivos comprobaron que, efectivamente, un tufillo maloliente provenía del interior de la casa. Con la orden de allanamiento del juez de Garantías N§ 2, Claudio Parisi, la fiscal penal Claudia Carreras se hizo presente en el lugar.

Apenas la Policía y la funcionaria ingresaron al lugar se encontraron con un ambiente invadido por olores putrefactos. Al abrir una de las habitaciones se dieron con el cuerpo sin vida de Chesuino. El cuerpo de la mujer estaba sobre la cama y presentaba numerosas heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Los peritos del CIF trabajaron hasta ayer al mediodía en el interior de la vivienda en el levantamiento de huellas y la búsqueda de elementos útiles a la causa.

Lo vieron ebrio

Según los comentarios de vecinos, a Cirilo Roberto Córdoba, de 38 años, lo vieron hasta el pasado el domingo en avanzado estado de ebriedad. "El hombrecito era bastante tomadorcito y ese día estaba pasado de copas", dijo una señora a El Tribuno. Otra comentó que desde el sábado andaba de farra y que lo vio con cajas de vino en la mano.

Respecto a la señora, comentaron que había llegado al barrio Patrón Costas hace unos dos meses y que alquiló una habitación dentro de la propiedad de Córdoba, quien vivía solo y trabajaba de changarín. En un principio la investigación se orientó en que podría tratarse de un crimen pasional por una supuesta relación entre Córdoba y María Esther Chesuino. Sin embargo los vecinos descartaron esa teoría, ya que -según afirmaron- entre ambos no habría ninguna relación sentimental.

"Me parece que entre ellos no pasaba nada, nunca vimos nada y me parece que cada uno estaba en sus cosas", dijo una mujer. Y agregó: "Ella era una persona educada y lo que sabíamos es que se ocupaba para limpiar casas y esas cosas". Un almacenero contó que hasta el mediodía del domingo la mujer realizó tareas de limpieza en su vivienda. "Me agradeció por el trabajito que le di porque se había quedado sin trabajo", explicó.

También se comentó en el barrio que Chesiuno no tenía familiares en Orán, que no le conocían amigos, como tampoco se sabe de dónde llegó. Por la tonada, la conocían como la "Paraguaya", por lo que suponen que era oriunda de la República del Paraguay. Las fuentes consultadas indicaron que la víctima tenía un hijo en la provincia de Buenos Aires y que ya habría sido localizado por la Policía Bonaerense.

La autopsia

El cuerpo de Chesuino fue trasladado a la morgue del hospital San Vicente de Paúl de Orán, donde se le practicó la autopsia. La fiscal Carreras aguarda para hoy los resultados de la pericia para conocer los detalles del violento ataque que sufrió y la data de la muerte. Trascendió que presentaba varias heridas punzo-cortantes en distintas partes del cuerpo.

De la pericia también surgirá si la víctima presentaba signos de otras agresiones, entre ellas de abuso sexual. En ese sentido un testigo del hallazgo del cadáver manifestó que Chesuino estaba vestida y que todo indica que fue atacada en su lecho, y en un principio no habrían surgido evidencias de ultraje. Se sospecha que pudo haber sido atacada a traición, posiblemente cuando se encontraba reposando después del almuerzo y que en esas condiciones no tuvo ninguna posibilidad defenderse. Lo que se trata de determinar es si la mujer murió en el acto o si permaneció varias horas en estado de agonía.

Estaría en Bolivía

El principal sospechoso de feroz homicidio habría huido a Bolivia, transcendió en fuentes judiciales. Los investigadores habrían podido determinar que en las oficinas de Migraciones, en Aguas Blancas, quedó registrado que Cirilo Roberto Córdoba ingreso al vecino país en las últimas horas de la tarde del domingo.

Por ese motivo se solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad del pueblo de Bermejo, en Bolivia, para ubicar su paradero. La situación de Córdoba quedó comprometida por el tenor de la conversación que mantuvo con su hermana ese día. Le dijo: “Me mandé una macana, me voy de viaje”.