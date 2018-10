La apostasía es un derecho

La apostasía está considerada como un "delito religioso" pasible de sanción en el Derecho Canónico. Pero esto en varios sentidos es una falacia porque una persona puede solicitar la apostasía sin rechazar la fe cristiana, mantiene las convicciones, pero rechaza la institución; la fe cristiana no se reduce al catolicismo romano y es absurdo que te castigue la institución que rechazás.

Paralelamente, es un derecho garantizado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de cambiarse de religión o de no profesar ninguna. Entonces, desde el punto de vista legal, hay una contradicción: lo que para la norma canónica es un delito, es un derecho para la ciudadanía. Y está ligado al problema del financiamiento del Estado, porque proviene de un conjunto de privilegios legales basados en un fenómeno que ya ha perdido vigencia: que la mayoría de los argentinos son católicos. Y eso no es verdad, hay más bautizados, pero no practicantes. Sólo un cuarto de los declarados católicos acude a la Iglesia. Otra fuente de financiamiento son los inmuebles. Eso transforma a la Iglesia en una gran corporación.

La apostasía es el rechazo a la fe católica y es consecuencia de la libertad de cada uno. Es un acto de voluntad de quien no cree, o quien es creyente pero no practica. Pero no se es apóstata por estar bautizado y no creer; hay que formalizarlo. Ahora, hay personas que piden, equivocadamente, ser borradas de la Iglesia, y eso no se puede. El bautismo es un momento histórico importante en la vida de las personas y queda registrado. Desde entonces, para la Iglesia es considerado espiritual y socialmente católico, hijo de Dios. La apostasía es una nota marginal al acta bautismal de las personas, que dice: renunció a la fe católica. El protocolo es simple: hay que solicitar obispo correspondiente y él da la orden al párroco.