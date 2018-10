Habló el turco detenido tras los incidentes en el Congreso. “No sabía que había una marcha”

El turco Anil Baran, uno de los cuatro extranjeros detenidos el miércoles por los incidentes en el Congreso durante la votación del Presupuesto 2019, denunció que la Policía le disparó cuando pasaba por la marcha de casualidad y que se lo llevaron a la comisaría sin justificación.

‘Llegué a Buenos Aires el martes. Me quedé en la casa de un amigo, en La Plata. El miércoles llegamos a Constitución y a las 15 mi amigo se fue a la facultad. Quise ir al centro caminando, porque no conozco la Capital. Estaba paseando tranquilo hasta que empecé a ver gente. Ni sabía que había una marcha‘, comenzó Baran, que tiene 27 años y pasó los últimos dos en Córdoba, adonde vive con su novia, una joven argentina.

Según relató en diálogo con radio Con Vos, al llegar a la calle Humberto Primo vio que de repente aparecieron ‘20 motos de policía‘. ‘Empezaron a tirar gas y a disparar con armas de plástico (balas de goma). Yo estaba lejos, como a 200 metros, pero el gas me afectó. Caminé con toda la gente para el otro lado y doblé por Humberto Primo. Ahí me agarraron dos policías en moto y me dispararon dos veces en las piernas. Dije un montón de veces que soy extranjero y quise mostrarles mis papeles, pero no me escucharon. Me tiraron al piso y me ataron de atrás con precintos‘, recordó Anil.

De acuerdo a su versión, los policías lo llevaron otra vez a la 9 de Julio y lo metieron en un móvil junto a otros manifestantes. ‘Nos quedamos ahí unas 5 horas, sin poder salir. No me dijeron nada sobre mis derechos. Recién cuando me llevaron a la comisaría pude hablar con mis amigos, que no sabían nada. Me tuvieron detenido hasta la mañana (del jueves)‘, continuó.

Sobre la razón de su llegada a Buenos Aires, Baran dijo que tenía un turno para hacer trámites en la embajada de Turquía: ‘Estuve trabajando en Córdoba en una empresa de transporte en moto hasta hace un año. Como perdí mi trabajo por la crisis, quise aprovechar el tiempo libre para venir a la Capital a hacer trámites y sacar mi DNI permanente‘.

‘Me convenció, vine y luego conocí a mi mujer. Quiero mucho a la Argentina. Cuando llegué en 2016 era todo más tranquilo. Ahora está todo un poco difícil. Por la crisis, la vida es más cara. Pero todavía quiero seguir viviendo acá, en Córdoba, con mi compañera‘, contó Anil.

Respecto a su detención y las posteriores declaraciones de funcionarios nacionales, que pidieron la deportación de los extranjeros capturados durante los incidentes, Baran dijo sentir ‘mucha injusticia‘.

‘Se dicen muchas mentiras; cosas muy feas. La gente no me conoce. No hice nada. No puedo entender por qué me pasó esto‘, cerró.

