El FMI aprobó un crédito más chico que el anunciado y envía US$5.700 millones a la Argentina

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó hoy ampliar el crédito para la Argentina hasta los 56.300 millones de dólares, un monto inferior a lo anunciado semanas atrás por el Gobierno, y confirmó el desembolso de una cuota de U$S 5.700 millones.

El organismo multilateral de crédito concluyó este viernes la primera revisión del acuerdo "stand by" con la Argentina y aprobó el desembolso, el cual también es inferior a los U$S 6.700 millones que calculaban en el mercado financiero operadores y bancos consultados por NA.

La oficina de prensa del Fondo publicó en redes sociales que el denominado "board" aprueba el "plan económico fortalecido" que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, por lo que resolvió ampliar de los U$S 50.000 millones originales a U$S 56.300 millones el préstamo a la Argentina.

También informó que estarán disponibles "de inmediato" 5.700 millones de dólares para el país.

El organismo internacional concluyó así la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del acuerdo de crédito a 36 meses de plazo que fue aprobado el 20 de junio de 2018 y reformulado a partir de principios de septiembre.

La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente 5.700 millones millones de dólares, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta aproximadamente a U$S 20.400 millones, comunicó el organismo.

El directorio ejecutivo también aprobó una ampliación del acuerdo "stand by" que incrementa el acceso hasta aproximadamente 56.300 millones de dólares, es decir, unos U$S 800 millones menos que lo anunciado el 26 de septiembre.

Ese día, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, habían anunciado que el acuerdo de crédito había sido ampliado hasta los 57.100 millones de dólares.

"Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario", comunicó el Fondo.