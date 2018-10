Para Holan, la Superliga es "lucha libre" en comparación con la Champions League

Ariel Holan comparó el fútbol argentino con el europeo y opinó que parece "lucha libre" en virtud de la cantidad de lesionados que arrastra su plantel.

"Comparen un partido de Champions League con uno de los nuestros... acá parece lucha libre. Es muy difícil que los jugadores no se lesionen y por eso todos los equipos tenemos que cambiar tanto. No le pasa sólo a Independiente", afirmó el director técnico en conferencia de prensa.

Holan lamentó la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene en el plantel y aclaró que no cambia el equipo porque quiera "sino que se dieron hechos encadenados que impidieron que repita".

Incluso el DT del rojo se mostró esperanzado en que "el equipo crezca tanto que dentro de un partido se pueda modificar en el momento con los mismos jugadores; porque haría muy poderoso a Independiente".

El equipo para enfrentar al decano iría con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Nicolás Figal, Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Fernando Gaibor; Maximiliano Meza, Ezequiel Cerutti o Sergio Romero, Martín Benítez y Emmanuel Gigliotti.

"Estamos de pie, tenemos un plantel que vale muchos millones de dólares y es competitivo. Nos pone en una posición donde subimos la vara, nada nos conforma. Hay que seguir creciendo y la Superliga es parte de eso", agregó el entrenador.

Holan reconoció que si tiene a todos los jugadores a su disposición, prefiere rotar la alineación "pero no los nombres", ya que a su criterio "lo fundamental es el funcionamiento general del equipo".

"La eficacia en el fútbol es lo más difícil. Es nuestro principal desafío", explicó el técnico, al tiempo que sostuvo que Independiente "no puede ganar una copa dentro de siete años".

Sobre la visita a la cancha de Atlético Tucumán, el próximo domingo, Holan comentó que será "un lindo partido a cancha llena, ya que es gran equipo que viene de hacer una muy buena Libertadores".