Los árbitros de las revanchas unieron a Boca y River

La designación de los árbitros Wilmar Roldán (Colombia) y Andrés Cunha (Uruguay) que Conmebol realizó para las revanchas de la semifinal de la Copa Libertadores unió en sus especulaciones a Boca y River, antes que viajen la próxima semana a enfrentar a Palmeiras y Gremio, respectivamente, en Brasil.

Según dejaron trascender ambas dirigencias, aunque sin reconocerlo públicamente, cuando hace un par de semanas viajaron a Conmebol para una reunión general, ya sabían del rumor que los equipos brasileños habían solicitado estos árbitros, que finalmente salieron.

Lo cierto es que el "Millonario" tiene un mal recuerdo de Cunha, porque fue el encargado del VAR en la semifinal de la edición anterior frente a Lanús, en la que River quedó eliminado por errores que pudieron haberse evitado si se utilizaba el sistema.

"El VAR funcionó solo para un equipo. Hubo un penal después del 2-0, un foul a Nacho Scocco que era jugada de expulsión y la agresión a Rojas sobre la línea lateral. Clara agresión que el VAR le podría haber avisado al árbitro pero no lo hizo. Los errores fueron muy evidentes", se había quejado Marcelo Gallardo tras aquel partido.

Y había agregado: "Un árbitro se puede equivocar, pero cuando hay siete tipos observando para que haya justicia no hay explicación".

Cunha, que estuvo en el Mundial de Rusia 2018, dirigirá a River por sexta vez en torneos internacionales, con un historial de tres derrotas, un empate y apenas un triunfo.

Curiosamente, aquel partido de Lanús-River fue dirigido en el campo por el colombiano Wilmar Roldán, que esta vez será el árbitro del Palmeiras-Boca del próximo miércoles.

El cafetero fue el juez principal en la cancha de Lanús aquel recordado 4-2 en el que se ignoró un claro penal para River y no cobró una fuerte infracción en la jugada previa a uno de los goles granates.

El historial de Roldán con Boca es favorable, porque lo dirigió en seis ocasiones por torneos de Conmebol, con cuatro triunfos del "Xeneize" y dos derrotas.