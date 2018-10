Racing, sin Mena y con Centurión titular otra vez

Eugenio Mena no logró recuperarse de una molestia y quedó descartado para integrar el equipo principal del líder Racing, que recibirá este domingo a San Lorenzo, en uno de los encuentros más atrayentes de la fecha 10 de la Superliga.

El ex jugador de Universidad de Chile y Cruzeiro de Brasil, entre otros clubes, continúa con dolor en el talón derecho y no será arriesgado.

El técnico Eduardo Coudet apostará a la inclusión de Alexis Soto como lateral por el costado izquierdo.

Además, el también chileno Marcelo Díaz se recuperó de una molestia e ingresará por Nery Domínguez, mientras que Ricardo Centurión se desplazará por el costado izquierdo, en lugar de Guillermo Fernández.

La alineación del puntero Racing (20 unidades) será con Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Soto; Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Centurión; Lisandro López y Jonatan Cristaldo.

La lista de concentrados se completa con Gastón Gómez, Alejandro Donatti, Domínguez, Neri Cardozo, Maximiliano Cuadra, Fernández y Gustavo Bou

Racing y San Lorenzo se enfrentarán este domingo, a las 11.00, en el estadio Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Rapallini.