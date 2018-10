El Gobierno ratificó la “voluntad e expulsar a los extranjeros” que delinquen

El Gobierno ratificó hoy su ‘voluntad de expulsar a los extranjeros‘ que delinquen en el país y, sobre el caso de los cuatro detenidos durante los incidentes en el Congreso, aguardará a que la Justicia avance con la causa, ya que se requiere de una condena para proceder a la deportación.

El oficialismo reiteró su postura en momentos en que referentes de la oposición también expresaron su adhesión a las expulsiones de delincuentes, luego de que los disturbios en la protesta del Presupuesto 2019 reabrieran la polémica por la política migratoria.

‘Nosotros a los que delinquen en la Argentina y no son residentes los expulsamos del país. Y lo venimos haciendo, sobre todo el año pasado a partir de un decreto del Presidente (70- 2017), con mucha más facilidad que lo que ocurría antes‘, resaltó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En declaraciones al canal TN, el titular de la cartera política señaló que en los ‘últimos doce meses hubo más deportaciones de delincuentes que probablemente en los últimos diez años‘.

‘El que define quién es el que delinquió o no es la Justicia. Si la Justicia finalmente decide que hubo algún delincuente, sin residencia, sin documentos en la Argentina, nosotros nos vamos a encargar de sacarlo del país‘, explicó Frigerio.

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Horacio García, resaltó que ‘la voluntad política del Gobierno es producir la expulsión de las personas que rompan el contrato de confianza‘.

En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que en el caso de los dos venezolanos, un paraguayo y un turco que fueron detenidos el pasado miércoles hay que esperar a ver ‘si se llega a un juicio abreviado como solución para expulsarlos‘.

‘Cuando la persona viene al país se tiene que ajustar a normas. Tienen que sujetarse a la ley y cuando la infringe puede ser devuelta a su país porque rompió el contrato de confianza‘, enfatizó García.

No obstante, aclaró que los cuatro detenidos esta semana ‘están radicados legalmente en la Argentina y no tienen antecedentes penales en la Argentina ni en su país de origen‘.

‘La Argentina es muy hospitalaria, pero no queremos personas vinculadas con el delito. Si ellos están involucrados en los hechos, vamos a proceder a su expulsión‘, advirtió el titular de Migraciones en declaraciones al canal TN.

Un sector de la oposición acompaña

El jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, insistió este viernes en que los extranjeros que comenten delitos deben ser echados del país, al tiempo que también cuestionó lo accesible que es la política migratoria argentina en general.

‘Los dos venezolanos detenidos por los incidentes en el Congreso obtuvieron su residencia temporaria el 6 de septiembre pasado, que país generoso‘, ironizó el legislador por Río Negro en su cuenta de Twitter.

En línea, el senador bonaerense Sergio Berni remarcó que ‘el extranjero que delinque debe irse‘.

‘Hace años que vengo proponiendo que el Estado de manera discrecional expulse del país a los extranjeros que vienen a cometer delitos. Le digo a Rogelio Frigerio que no hay un protocolo, la ley de Migraciones lo establece. Cada Estado puede decidirlo‘, afirmó el ex secretario de Seguridad en declaraciones a Radio La Red.

En tanto, el turco Anil Baran, de 27 años, que fue detenido cerca de Constitución negó haber participado de los disturbios y dijo que al momento de ser detenido ‘paseaba‘ por la calle, le ‘dispararon dos o tres policías desde atrás‘, lo ‘tiraron al piso‘ y le ‘ataron las manos con una cinta‘.

‘Vivo en Córdoba y vine a Buenos Aires a hacer un trámite. Tenía que buscar mi partida de nacimiento en la Embajada para poder hacer la nacionalidad. Sólo eso. No conozco la Ciudad.

Estaba parando en La Plata en lo de un amigo, me bajé en Constitución y caminé. Paseaba, de pronto vi que venían unos 20 o 30 policías de frente y me fui por la calle Humberto Primo, ahí me dispararon dos o tres policías desde atrás, me tiraron al piso y me ataron las manos con una cinta. Después me llevaron con otras personas‘, afirmó Baran en declaraciones al diario Página/12.