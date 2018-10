Juventud viaja, pero sigue el estado de alerta

En Juventud Antoniana no cesa la angustia y la incertidumbre, la de los futbolistas del plantel y de las familias de cada uno de ellos. Y cuando las labores realizadas tardan en ser remuneradas, la desesperación aumenta. En este estado de preocupación permanente viven los jugadores del santo desde que arrancó la temporada; en tanto otros lo padecen desde hace meses, con deudas de arrastre del torneo pasado. Pero ayer, tras la reunión entre la dirigencia antoniana y Leandro Zárate, que ofició de delegado para pelear por los derechos de sus compañeros, el clima se descomprimió, al menos por unos días. Es que el ahora titular del club, Carlos Alurralde, le acercó al grupo una nueva promesa: la de cancelar la totalidad de los sueldos de agosto y llevar a AFA los contratos profesionales la próxima semana. Con esa promesa el plantel antoniano, que en este tiempo se caracterizó por no negociar el esfuerzo, pese a la incómoda situación en la tabla de posiciones de la zona 4 del Federal A, decidió viajar y concentrar hoy en el coqueto hotel de la localidad de Perico, a la espera de una especie de “final” ante otro rival urgido, Altos Hornos Zapla, al que visitará mañana en Palpalá, a las 17.

Respecto de la charla entre jugadores y dirigencia, la “Chancha” Zárate le adelantó a El Tribuno que “se concentra y se viaja, nos dijeron que para la semana que viene va a estar la plata y resuelto el tema de los contratos. La intención es darle mayor tranquilidad al plantel, pero no queremos que nos pase lo del otro día, que nos dijeron que se iba a solucionar y la plata no estuvo. Por lo pronto, mantendremos esta modalidad, hasta que los dirigentes solucionen lo nuestro entrenaremos de la manera en la que lo estuvimos haciendo. Eso sí, se van a respetar las concentraciones, los compromisos, lo deportivo”. Zárate también se refirió a este estado de latente angustia que vienen atravesando los jugadores. “Bien no estamos. Vivimos de esto y sabemos que nuestras familias dependen de nuestro salario. Entendemos el momento y la situación del club, solo reclamamos lo que es nuestro, lo que trabajamos. Los dirigentes entienden la postura del plantel, saben que tienen la obligación de pagar”, explicó el delantero y referente, para luego hacer una autocrítica por el cese de actividades previo al partido con Sarmiento, en Chaco, por lo que luego el entrenador Salvador Mónaco reconoció que influyó deportivamente. “Nos dimos cuenta que esos tres días que estuvimos sin entrenar no nos sirvió de nada, no nos hizo bien, no solucionamos nada y no fue lo ideal. Fue lo que se nos ocurrió en un momento en el que no teníamos soluciones. Pero más allá de la falta de pago, siempre estamos dispuestos a sacrificarnos por la camiseta, el grupo está fuerte, tiramos todo para el mismo lado”. Zárate definió al partido de mañana con Zapla como “una final anticipada, un durísimo partido, los dos prácticamente en la misma situación. Gracias a Dios no tuvimos el problema con nuestros hinchas que tuvieron ellos. Los resultados no nos están acompañando, pero este grupo puede dar mucho más. Esa es la tranquilidad que tenemos nosotros, el técnico y los dirigentes, que tenemos con qué pelear la clasificación y revertir esto”.